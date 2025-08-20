В Джакарте произошло землетрясение

В столице Индонезии Джакарте ощутили землетрясение магнитудой 4,9

Tекст: Денис Тельманов

Ощутимое землетрясение произошло в столице Индонезии Джакарте вечером 20 августа, передает РИА «Новости». По информации корреспондента агентства, подземные толчки были зафиксированы примерно в 20.00 по местному времени (16.00 мск).

Власти Индонезии сообщили, что магнитуда землетрясения составила 4,9, а эпицентр находился на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались не только в Джакарте, но и в прилежащих городах.

На данный момент сообщений о видимых повреждениях инфраструктуры не поступало. Данных о пострадавших также нет.

