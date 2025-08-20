Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
Суд принял иск Генпрокуратуры к экс-депутату Госдумы Гаджиеву
Советский райсуд Махачкалы принял к производству иск Генпрокуратуры о признании экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (иноагент) и ряда других лиц экстремистским сообществом и об обращении их имущества в доход государства.
Иск уже находится в производстве суда, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева, передает ТАСС.
Ранее Генпрокуратура через суд попросила признать Гаджиева и еще троих лиц экстремистским объединением, также в иске изложено требование об изъятии у них имущества на 2 млрд рублей.
Также сообщалось, что Гаджиев за рубежом получил 45 млн долларов от структур США за передачу секретных сведений.
В прошлом году Гаджиева обвиняли в организации слухов о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова.