Суд принял иск Генпрокуратуры к экс-депутату Госдумы Гаджиеву

Tекст: Алексей Дегтярев

Иск уже находится в производстве суда, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева, передает ТАСС.

Ранее Генпрокуратура через суд попросила признать Гаджиева и еще троих лиц экстремистским объединением, также в иске изложено требование об изъятии у них имущества на 2 млрд рублей.

Также сообщалось, что Гаджиев за рубежом получил 45 млн долларов от структур США за передачу секретных сведений.

В прошлом году Гаджиева обвиняли в организации слухов о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова.