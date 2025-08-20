Аэропорты Саратова и Самары возобновили работу в полном объеме

Tекст: Ирма Каплан

«Аэропорты Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

В Росавиации уточнили, что на период действия ограничений на запасной аэродром были направлены два самолета, выполнявших рейсы в Самару.

Напомним, в ночь на среду временные ограничения полетов были введены в аэропортах Самары, Саратова и Волгограда.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщало, что силы ПВО уничтожили за три часа с вечера вторника 23 украинских дрона над пятью регионами России.



