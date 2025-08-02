Reuters сообщил о «ловушке обязательств» из-за угроз Трампа ядерными подлодками

Американист назвал три сценария санкционной политики Трампа в отношении России

Американист Дудаков назвал три сценария санкционной политики Трампа в отношении России

Tекст: Анастасия Куликова

«Дональд Трамп оказался на развилке. У него есть три основных пути, по которым администрация США может пойти», – считает американист Малек Дудаков. По его словам, первый предполагает введение Вашингтоном жестких санкций против Москвы, а также вторичных тарифов с тем, чтобы нанести удар по российской экономике. Реализация этого варианта станет для главы Белого дома самым негативным сценарием, отметил собеседник.

«Трамп сомневается в эффективности этих мер, да и всем очевидно, что Россия сможет адаптироваться под новые рестрикции. Вместе с тем шансы на продолжение переговорного процесса между странами приблизятся к нулю. Другими словами, президент США распишется в своей неспособности нормализовать отношения с Москвой, а также разрешить украинский кризис», – детализировал политолог.

Второй вариант подразумевает введение формальных санкций и тарифов, продолжил эксперт. По оценкам Дудакова, в этом случае речь может пойти об «ограничениях в отношении определенных организаций и учреждений», но с множеством исключений для торговых партнеров России и категорий товаров. «Цель администрации Трампа – продемонстрировать силу, но таким образом, чтобы не рушить перспективы на переговорном треке», – уточнил собеседник.

Наконец, третий вариант предполагает, что американский лидер перенесет срок ультиматума по урегулированию конфликта на Украине, указал аналитик. На этом фоне он напомнил о предстоящем визите Стива Уиткоффа в Россию. «После контактов спецпосланника с российским руководством глава Белого дома может выступить с заявлением, в котором сообщит о смещении дедлайна условно на 30, 60 или вовсе 90 дней», – допустил американист.

«Посмотрим, по какому пути Трамп предпочтет пойти. Я не исключаю, что Штаты все же введут санкции, но с определенным количеством исключений, и все ограничения окажутся лишь формальностью. То есть второй и третий варианты более вероятны, чем первый, потому что для президента США заключение сделки – важная история. Лишаться такой возможности, думаю, ему было бы нелогично», – заключил Дудаков.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон собирается ввести рестрикции против Москвы после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине. Но он добавил, что не очень верит в действенность этого метода.

«Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (Владимира Путина) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», – сказал американский лидер. Он также снова повторил, что этого конфликта не должно было быть. «Это война Джо Байдена. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – сказал глава Белого дома.

Он также анонсировал визит Стива Уиткоффа в Россию. «Да, он поедет в Израиль, а затем в Россию, хотите верьте, хотите нет», – сказал президент США в ответ на вопрос журналистов о поездке спецпосланника на Ближний Восток. Американское правительство сообщало, что эмиссар посетит сектор Газа 1 августа.

Напомним, Уиткофф неоднократно посещал Россию, его в том числе принимал Владимир Путин. Последний визит состоялся в апреле. Тогда стороны обсудили возможность возобновления прямых контактов Москвы и Киева. После этого в Стамбуле прошли три раунда переговоров российской и украинской делегаций.

В конце июля спецпосланник США в разговоре с Fox News выразил уверенность, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено, передает РИА «Новости». «Президент Трамп прав: эта война никогда не должна была начаться», – сказал он, отметив, что если удастся найти решение, «это станет важным моментом».