В пригороде Львова вырубили «советские» деревья

Власти украинского города Городок вырубили деревья из-за того, что они советские

Tекст: Вера Басилая

В пригороде Львова во время реконструкции площади были вырублены 70 деревьев, причиной чему стало их советское происхождение, передает РИА «Новости».

Украинские СМИ уточняют, что мэр Владимир Ременяк заявил, что эти деревья были посажены «в советское время без надобности». По его словам, ценности они не представляли. Также сообщается, что вместо деревьев высадят кустарники.

Работы по реконструкции ведутся в сотрудничестве с Польшей по проекту, 60% которого финансирует Евросоюз. Общая стоимость работ составляет 27,3 млн гривен, что эквивалентно более 560 тыс. евро. Финансирование со стороны ЕС покрывает значительную часть затрат.

В 2015 году украинские власти приняли закон о декоммунизации, предусматривающий снос памятников советской эпохи и переименование улиц. За последние годы эта политика расширилась, и меры направлены также против любых объектов, ассоциируемых с Россией.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой предложил обменять эксгумированные останки советских солдат на пленных украинских военных.

Глава российской делегации Владимир Мединский назвал подобную инициативу проявлением «абсолютной нравственной деградации».

Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила предложение мэра Львова с сюжетом фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».