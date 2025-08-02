Военкомат Винницы объяснил сбор мобилизованных на стадионе медосмотром

Tекст: Дмитрий Зубарев

Винницкий территориальный центр комплектования подтвердил факт сбора порядка ста мобилизованных на городском стадионе для проведения медицинских осмотров, передает ТАСС. Представители центра заявили, что процедура была необходима для прохождения медосмотра и других формальных процедур.

Вечером возле стадиона собралась группа гражданских, которые проявляли агрессию и пытались попасть на территорию временного пункта сбора. Военкомат обвинил протестующих в попытке незаконного проникновения на охраняемую территорию.

Для урегулирования ситуации на место были вызваны наряды полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России подтвердило нанесение ударов по территориальным центрам комплектования вооруженных сил Украины. Взрывы в зданиях военкоматов произошли в Харькове и Запорожье. В результате взрыва в Полтаве было повреждено здание местного военкомата.