Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.36 комментариев
Военкомат Винницы объяснил сбор мобилизованных на стадионе медосмотром
Около ста мужчин, подлежащих призыву, были собраны на стадионе в Виннице якобы для прохождения медицинских осмотров, что вызвало протесты среди местных жителей.
Винницкий территориальный центр комплектования подтвердил факт сбора порядка ста мобилизованных на городском стадионе для проведения медицинских осмотров, передает ТАСС. Представители центра заявили, что процедура была необходима для прохождения медосмотра и других формальных процедур.
Вечером возле стадиона собралась группа гражданских, которые проявляли агрессию и пытались попасть на территорию временного пункта сбора. Военкомат обвинил протестующих в попытке незаконного проникновения на охраняемую территорию.
Для урегулирования ситуации на место были вызваны наряды полиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России подтвердило нанесение ударов по территориальным центрам комплектования вооруженных сил Украины. Взрывы в зданиях военкоматов произошли в Харькове и Запорожье. В результате взрыва в Полтаве было повреждено здание местного военкомата.