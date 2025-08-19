Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Премьер Грузии назвал «возмутительными» британские тренинги в Литве для протестов в Тбилиси
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «чрезвычайно возмутительными» тренинги, которые проводят британцы в Литве для грузинских радикалов, готовя их к местным выборам 4 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Глубинное государство» особенно активно использует Великобританию для углубления поляризации в Грузии», – заявил он.
По его словам, благодаря закону о прозрачности иностранного финансирования радикально снижена поляризация сейчас в Грузии, так как силы, финансировавшие ранее скрытно антиправительственные процессы в Грузии, больше не могут делать это свободно.
И вот придумали альтернативные формы, везут в Литву радикальных активистов, проводят там тренинги для углубления поляризации», – сказал Ираклий Кобахидзе.
По его словам, это «чрезвычайно возмутительно».
«К сожалению, конкретные европейские силы ассоциируются в Грузии с углублением поляризации и насилия», - отметил председатель грузинского кабмина.
Британские неправительственные организации приступили к проведению тренингов в странах Прибалтики грузинских молодежных активистов для дестабилизации в связи с местными выборами в Грузии 4 октября, сообщило грузинское издание «Прайм тайм» в понедельник.
По данным СМИ, в частности, тренинги в Литве проводят организации «Британско-грузинское общество» и «Международный институт стратегических исследований» с главными офисами в Лондоне.
Источники издания сообщили, что «грузинских активистов обучают тактике уличных акций протеста, провокациям, документированию «жестокости» сил правопорядка, проведению информационных кампаний в социальных сетях».
Тренинги проводятся под видом учебных студенческих программ.
Парламентские выборы в октябре прошлого года оппозиция не признала, в течение нескольких дней улицы Тбилиси стали ареной жестоких столкновений с применением радикальными активистами пиротехники и «коктейлей Молотова», пострадало более 170 полицейских и около 500 демонстрантов. Радикальная грузинская оппозиция уже анонсировала «мирную революцию» на местных выборах и призвала своих сторонников готовиться к акциям протеста.