    Запад ведет Украину к настоящей капитуляции
    Трамп: Зеленский может завершить конфликт на Украине немедленно
    Опубликовано фото «новой украинской» крылатой ракеты
    Дипломат в ООН потребовал учитывать мнение 7 млн украинцев, получивших убежище в России
    ФСБ сорвала попытку киевского режима подорвать Крымский мост
    Названа цель Зеленского на встрече с Трампом
    Макрон придумал схему признания Украиной потери территорий
    Терминалы азербайджанской компании SOCAR загорелись в Одессе после взрывов
    Politico: Словакия продает оружие Украине вопреки заявлениям Фицо
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений

    Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский СВО развеяла все сомнения относительно беспилотников

    Еще совсем недавно значительная часть экспертов, особенно западных, была склонна считать малые БПЛА недооружием «для бедных», суррогатом, призванным компенсировать отсутствие «полноценного» вооружения. Но дроны, прежде всего малые, стали одним из главных действующих лиц любых вооруженных конфликтов на планете.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как не стать скуфом

    Скуфами называют ленивых разжиревших мужчин, предпочитающих телевизор или компьютер жизни, а пиво – матче-латте. В более широком понимании скуф – это тот, кто уже ничего не ждет от себя и не подает надежды другим.

    18 августа 2025, 10:50 • Новости дня

    Китай поддержал улучшение отношений между Россией и США

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Китая выразили позитивное отношение к укреплению диалога и развитию отношений между Россией и Соединенными Штатами, подчеркнув важность контактов.

    Китайские власти позитивно оценивают перспективы улучшения отношений между Россией и США, передает ТАСС. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    По ее словам, Пекин поддерживает усилия по поддержанию контактов между Россией и США. «Китай приветствует поддержание контактов между Россией и США, улучшение поддерживаемых между ними отношений», – подчеркнула Мао Нин.

    Она отметила, что Китай традиционно выступает за диалог и сотрудничество между крупными державами ради стабильности и безопасности на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская газета Global Times отметила значимость диалога, продемонстрированного на недавнем саммите на Аляске, для прекращения конфликта. Пекин ранее выразил поддержку контактам между Москвой и Вашингтоном и подчеркнул важность диалога для политического урегулирования ситуации на Украине.

    17 августа 2025, 14:30 • Новости дня
    Политолог Шеслер: Европейцы боятся отпускать Зеленского одного на встречу с Трампом
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа боится отпускать Владимира Зеленского на встречу с Дональдом Трампом. Для Старого Света принципиально важно не допустить прекращения конфликта, однако заставить главу Белого дома отказаться от идеи заключения мирного договора с Россией они вряд ли сумеют, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что Трамп в понедельник встретится с Зеленским в Вашингтоне, где последнего будет сопровождать когорта лидеров стран ЕС.

    «Владимир Зеленский действительно угодил в ловушку Дональда Трампа. Украинские националисты на взводе. Их, конечно, пытаются задобрить: в своем недавнем обращении Зеленский заявил, что он не станет выводить войска с территории Донбасса. Однако эта тема, как и обсуждение любых уступок в пользу России со стороны Украины, крайне взрывоопасна», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Власть Зеленского долгое время опиралась на идейных националистов, что сделало украинское руководство зависимым от этой группы. Банковая не может пойти им наперекор, поскольку в таком случае в стране начнется масштабный кризис. Но в то же время терять поддержку со стороны Вашингтона им не хочется», – акцентирует она.

    «То есть Зеленский оказался меж двух огней: с одной стороны Трамп, ожидающий от него согласия на уступки, с другой – националисты, не желающие договариваться с Москвой. В сложившейся ситуации Украина может опереться только на Европу, тоже не готовую к прекращению боевых действий», – полагает собеседница.

    «Сегодня именно ЕС и Британия являются главными интересантами продолжения конфликта. Но я сомневаюсь, что им удастся помочь Зеленскому отказаться от предложения США. По большому счету Старый Свет, как и Киев, тоже угодил в ловушку, поскольку Европа находится в экономической и военной зависимости от Вашингтона», – добавляет эксперт.

    «Конечно, Брюссель не во всем следует американскому фарватеру, но возможностей для ответного давления на Белый дом у него практически нет. Это и приводит к желанию европейских лидеров «всем скопом» направиться в Штаты в качестве «группы поддержки» Зеленского», – заключила она.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что его встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа. Он отметил, что после окончания саммита на Аляске у него прошел телефонный разговор с главой Белого дома, в ходе которого они обсуждали основные пункты переговоров США и России. На этом фоне он также заявил о поддержке идеи трехстороннего разговора Киева, Вашингтона и Москвы.

    Грядущую встречу в Белом доме в соцсети Truth Social вскоре подтвердил и сам президент Штатов. В своем сообщении он подчеркнул, что в настоящий момент «лучшим способом положить конец войне» является непосредственно заключение мирного соглашения, а не режим приостановки огня, который «зачастую не соблюдается».

    Американский лидер также добавил, что в случае, если диалог с Зеленским пройдет удачно, следующим этапом переговорного процесса станет встреча с Путиным. Однако планировавшийся трехсторонний формат рискует превратиться в дискуссию с большим количеством игроков. Так, западные СМИ сообщают, что в Вашингтон могут отправиться и некоторые европейские лидеры.

    Politico пишет, что в поездке Зеленского в столицу США может сопровождать президент Финляндии Александр Стубб, задачей которого станет «предотвращение любых разногласий», а также «убеждение главы Белого дома включить Европу» в дальнейшее обсуждение прекращения конфликта на Украине».

    В свою очередь Bild отмечает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер рассматривают возможность отправиться в понедельник в Вашингтон. Кроме того, «поддержать» Зеленского лично намерен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Поездку в Вашингтон в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) также подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Подобное рвение политиков Старого Света отправиться в понедельник в Вашингтон прокомментировал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В своем Telegram-канале он написал: «Европейские и британские сторонники конфликта в панике». Действительно, ожидания лидеров ЕС от предстоящей встречи далеки от оптимистичных.

    Так, Sky News пишет, что Зеленский осознает опасность «попасть в очередную засаду в Овальном кабинете», однако он вынужден представлять себя «добровольным участником мирных переговоров». При этом издание отмечает, что на грядущей встрече его не будут поджидать «красная дорожка и аплодисменты».

    17 августа 2025, 19:53 • Новости дня
    В МИД рассказали о сложностях работы переводчика на саммите Россия-США

    Tекст: Ольга Иванова

    Разница во времени между Россией и США стала серьезным испытанием для российского переводчика на переговорах президентов в Аляске.

    Российский переводчик сталкивался с непростыми условиями во время работы на саммите России и США на Аляске, передает «Вести». Старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков рассказал, что разница во времени между странами составляла 11 часов, что значительно усложняло задачу специалиста.

    Садыков отметил: «Пока долетишь – не понимаешь до конца в каком часовом поясе находишься, какое число, сколько времени. Минус 11 часов. Это, конечно, осложняет работу переводчика, потому что нужна концентрация, нужно все четко формулировать».

    Журналист Павел Зарубин добавил, что российский переводчик в течение многих часов находился «на ногах». Несмотря на это, ему удалось «блестяще» выполнить задачи по обеспечению точности передачи переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    18 августа 2025, 08:30 • Видео
    Молдавия против Санду. Кто кого?

    В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    17 августа 2025, 17:26 • Новости дня
    Уиткофф назвал тему переговоров Трампа с Зеленским в Белом доме

    @ Al Drago/Pool/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Договоренности между Россией и США по Украине станут предметом переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    США не навязывают Киеву решения по возможным территориальным уступкам, передает РИА «Новости». Об этом в интервью телеканалу CNN заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    «Решение о том, каким образом могут быть проведены территориальные обмены или достигнуты договоренности с Россией, должны принимать сами украинцы. Именно поэтому Зеленский и европейские партнеры приедут в понедельник в Белый дом – чтобы обсуждать это напрямую», – отметил Уиткофф.

    Уиткофф подчеркнул, что Вашингтон выступает лишь посредником на переговорах и не диктует условия Киеву. По его словам, президент США был медиатором и искал пути для разрешения кризиса, а также Соединенные Штаты сохраняют роль медиатора во всех дискуссиях.

    Кроме того, Уиткофф сообщил, что США и Россия достигли договоренности о гарантиях безопасности для Украины, но итоговое решение теперь зависит от позиции Киева.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

    Мерц подтвердил свое участие в этой встрече. Politico сообщил, что Марк Рютте также собрался посетить встречу Зеленского с Трампом. Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом пройдет в понедельник, 18 августа.

    17 августа 2025, 15:23 • Новости дня
    Путин в шутку назвал Лаврова «империалистом» из-за свитера с надписью «СССР»

    Путин пошутил о свитере Лаврова с надписью «СССР» на Аляске

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин с улыбкой назвал Сергея Лаврова «империалистом» из-за свитера с надписью «СССР» на встрече с американской делегацией в Анкоридже.

    Президент России Владимир Путин во время встречи с делегацией США на Аляске пошутил, назвав министра иностранных дел Сергея Лаврова «империалистом» из-за его свитера с надписью «СССР», следует из видео в Telegram-канале журналиста телеканала «Россия 1» Павла Зарубина. Фрагмент беседы был снят в отеле Анкориджа за несколько минут до переговоров в расширенном формате.

    Как видно на видеозаписи, госсекретарь США Марко Рубио обратился к Лаврову со словами: «Мне нравится ваша рубашка», имея в виду свитер с надписью «СССР». В ответ Лавров объяснил Путину суть шутки и рассказал, о чем идет речь.

    На это Путин с улыбкой произнес: «Империалист!» После его реплики обе делегации рассмеялись, что добавило неформальности началу встречи.

    Ранее владелица бренда SelSovet заявила о резком росте спроса на свитеры с надписью «СССР» после появления Сергея Лаврова в изделии компании.

    Напомним, Сергей Лавров появился перед дверями отеля на Аляске в свитере с надписью «СССР».

    Политолог Алексей Мартынов объяснил значение надписи «СССР» на груди у Лаврова, прилетевшего на Аляску.

    17 августа 2025, 16:33 • Новости дня
    Трамп объявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией

    Трамп сообщил о значительном прогрессе в отношениях США и России

    Трамп объявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал развитие отношений между Вашингтоном и Москвой, отметив достижение значительного прогресса.

    Трамп заявил о значительном прогрессе в отношениях между Вашингтоном и Москвой, передает ТАСС. В своем сообщении в социальной сети Truth Social он отметил: «Большой прогресс по России. Не отключайтесь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске прошли очень продуктивно.

    Президент России Владимир Путин на совещании по итогам российско-американского саммита отметил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям.

    18 августа 2025, 04:29 • Новости дня
    Трамп: Зеленский может завершить конфликт на Украине немедленно, или продолжить воевать
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский может завершить конфликт с Россией немедленно, или продолжить воевать, заявил глава американского государства Дональд Трамп, отметив, что Украине не сможет вернуть «отданный Обамой» Крым и вступить в НАТО.

    Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт «почти немедленно», или же Киев «может продолжить воевать», передает РИА «Новости».

    «Вспомните, как все началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп также обратил внимание на предстоящий визит большого числа европейских лидеров в Белый дом и назвал это «большим днем» для резиденции президента США. По словам президента, подобного посещения европейскими лидерами ранее не было.

    Он добавил, что американские СМИ будут выдавать событие за неудачу для него, однако подчеркнул, что считает это большой честью для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп в соцсетях разместил репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки. Зеленский отверг предложение США.

    18 августа 2025, 00:01 • Новости дня
    В Бундестаге объяснили отсутствие ЕС на переговорах на Аляске

    Tекст: Антон Антонов

    Отсутствие европейских лидеров на переговорах России и США на Аляске связано с нежеланием ЕС ранее участвовать в мирном процессе по Украине, заявил председатель комитета Бундестага по внешней политике Армин Лашет (ХДС).

    По словам Лашета, изначально было понятно, что Вашингтон будет стремиться к переговорам о завершении конфликта, передает ТАСС со ссылкой на Tagesspiegel.

    «Довольно странно, что теперь европейцы жалуются на то, что их не пригласили за стол переговоров, если раньше они сами никогда не были готовы к диалогу», – сказал Лашет.

    Он подчеркнул, что отсутствие Владимира Зеленского и европейских лидеров на переговорах – это «собственная вина» стран Европы, поскольку они делали ставку исключительно на военное решение конфликта.

    По мнению Лашета, если Европа желает реальных шагов к миру, встреча на Аляске – «правильный путь». Он добавил, что дипломатию нужно строить за закрытыми дверями, создавая условия для консенсуса, а не «производить громкие заголовки в СМИ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Трамп в соцсетях сделал репост с призывом к Киеву рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта. Зеленский отверг требование США по территориальным уступкам.

    18 августа 2025, 08:32 • Новости дня
    Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал»
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин отправил американскому поклоннику мотоциклов «Урал» новый экземпляр, заменив старую технику, для которой не было запчастей, сообщил советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев.

    Путин сделал подарок жителю Аляски Марку Уоррену, который известен своей любовью к мотоциклам «Урал», передает РБК. По словам Леденева, новый мотоцикл был передан Уоррену через дипломатов по личному поручению главы государства.

    Уоррен испытывал сложности с обслуживанием своего предыдущего мотоцикла «Урал» из-за антироссийских санкций и не мог найти необходимые запчасти. Российские дипломаты нашли жителя Аляски и вручили ему новый мотоцикл.

    «Этот мотоцикл работает намного плавнее, намного приятнее. Он новее, он точнее в управлении. Вы знаете, эта машина просто великолепна. Я лишился дара речи. Это потрясающе», – сказал Уоррен.

    В ночь на 16 августа на военной базе на Аляске прошли переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Трамп встретил президента России на ковровой дорожке и отправился с ним в одном лимузине до места переговоров.

    17 августа 2025, 16:57 • Новости дня
    Трамп обвинил СМИ в искажении итогов переговоров с Путиным
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, как американские СМИ отразили его переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

    Трамп обвинил ряд американских СМИ в искажении информации о прошедших на Аляске переговорах с Путиным, передает РИА «Новости». Он заявил, что СМИ неверно освещают его деятельность, стремясь выставить его в негативном свете.

    По словам Трампа, встреча с российским лидером касалась конфликта, который он назвал «глупой войной Байдена», и подчеркнул, что переговоры прошли успешно.

    «Невероятно, насколько фейковые СМИ яростно искажают правду, когда дело касается меня. Нет ничего, что я мог бы сказать или сделать, чтобы они писали обо мне честно. У меня была отличная встреча на Аляске по поводу глупой войны Байдена – войны, которой никогда не должно было быть!!!» – написал Трамп в Truth Social.

    До этого Трамп заявил о значительном прогрессе в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

    18 августа 2025, 11:01 • Новости дня
    Посланник Трампа заявил о прорыве в вопросе гарантий безопасности для Украины
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский спецпосланник Стив Уиткофф рассказал о согласовании гарантий безопасности для Украины после переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, назвав их «прорывом».

    США якобы смогли добиться важных уступок от Путина на встрече на Аляске, рассказал спецпосланник Вашингтона Стив Уиткофф, передает Politico.

    По его словам, хотя Трампу не удалось добиться немедленного прекращения огня, реальные успехи связаны с возможностью предоставить Украине «гарантии безопасности, схожие со статьей 5 Устава НАТО». Эти договоренности, по словам Уиткоффа, стали «переломными».

    «Мы не думали, что близки к согласию о защите по типу статьи 5 со стороны США, закрепленной в законодательстве, при условиях мирного соглашения», – заявил Уиткофф в эфире CNN. Он отметил, что США и европейские страны согласовали формулировки, которые могут лечь в основу таких гарантий для Киева.

    Хотя после переговоров не было согласовано ни одного плана по новой встрече, Уиткофф сохраняет оптимизм. Он подчеркнул, что стороны впервые вышли на путь существенного сближения, чего не было в предыдущие годы. По его мнению, сейчас важно закрепить этот прогресс.

    Уиткофф добавил, что Трамп теперь готов обсуждать роль США в обеспечении мира и сдерживании будущих конфликтов на Украине.

    Перед предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом европейские участники «коалиции желающих» провели видеоконференцию и затронули вопросы гарантий безопасности для Украины.

    Кроме того, «коалиция желающих» готова развернуть многонациональные «силы сдерживания» для обеспечения безопасности Украины после окончания боевых действий.

    18 августа 2025, 07:04 • Новости дня
    США захотели сделать Украину поставщиком оружия в Европу
    США захотели сделать Украину поставщиком оружия в Европу
    @ Михаил Маркив/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украину рассматривают как возможного экспортера военной техники для европейских стран при увеличении их оборонных расходов, сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    Украина может стать крупным поставщиком военной техники для европейских стран, сказал Уитэкер, сообщает ТАСС.

    По его словам, европейские страны будут тратить порядка 5% своего ВВП на оборону.

    Уже сейчас следует задуматься о будущем украинской экономики, добавил постпред США при альянсе. Украине предстоит восстанавливать не только оборонный сектор, но и сельское хозяйство, порты и инфраструктуру. Для этого понадобится значительное финансирование, большая часть которого ожидается от европейских стран, заключил он.

    Ранее Уитэкер заявлял, что гарантии безопасности для Киева в рамках возможного мирного соглашения будут оформляться вне структуры НАТО.

    До этого СМИ сообщали, что Владимира Зеленского в ходе визита в Вашингтон будут сопровождать многие европейские лидеры, а также генсек НАТО Марк Рютте.

    18 августа 2025, 01:59 • Новости дня
    Путин по ходу выступления на Аляске изменил свою речь

    Tекст: Антон Антонов

    На опубликованной видеозаписи видно, как президент России Владимир Путин во время выступления на Аляске изменил свою речь, отложив несколько листов с текстом в сторону, сообщают информационные агентства.

    Видео показал журналист «России 1» Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин». На видео глава российского государства убрал в сторону четыре листа во время выступления. Он сделал это после слов о том, что Москва ожидает от Украины и Европы отказа от попыток сорвать урегулирование провокациями или закулисными интригами, передает РИА «Новости».

    Напомним, в ночь на 16 августа по московскому времени на военной базе на Аляске состоялись переговоры между президентом России и президентом США. Глава американского государства Дональд Трамп встретил президента России на ковровой дорожке и отправился с ним в одном лимузине до места переговоров. Источник, близкий к организации переговоров, рассказал, что поездка президентов России и США в одном автомобиле не планировалась, однако американский лидер пригласил Путина в свой лимузин.

    18 августа 2025, 02:22 • Новости дня
    Американский охранник потерял сознание на встрече Путина и Трампа на Аляске

    Tекст: Антон Антонов

    Во время саммита на Аляске, где состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, одного из американских охранников пришлось унести без сознания, сообщил журналист Павел Зарубин.

    «Даже американские охранники не выдерживали напряжения, кого-то уносили в обморочном состоянии», – приводит слова Зарубина РИА «Новости». В Telegram он опубликовав соответствующее видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков рассказал о сложностях работы переводчика на саммите Россия-США. Зарубин также опубликовал видеозапись, на которой Путин с улыбкой назвал Сергея Лаврова «империалистом» из-за свитера с надписью «СССР». На другой опубликованной видеозаписи видно, как президент России во время выступления на Аляске изменил свою речь, отложив несколько листов с текстом в сторону.

    17 августа 2025, 17:43 • Новости дня
    Рубио объяснил конфиденциальность переговоров России и США

    @ Kevin Wolf/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Властями США в ходе переговоров с Россией по Украине поднимается вопрос об уступках, однако детали таких требований не раскрываются по соображениям конфиденциальности, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Вопрос об уступках со стороны Москвы обсуждается на переговорах между США и Россией по ситуации на Украине, передает РИА «Новости» .

    Госсекретарь Марко Рубио пояснил, что публичное разглашение содержания требований США к Москве может сорвать дипломатический процесс.

    Рубио отметил, что успешные переговоры возможны лишь при условии конфиденциальности. Он подчеркнул, что обсуждения работают только в частном формате, где у сторон есть возможность для поиска компромиссов.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о множестве договоренностей с Владимиром Путиным по ряду вопросов, но не стал называть их сделкой.

    Дональд Трамп ранее объявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией.

    Президент России Владимир Путин на совещании отметил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям.

    17 августа 2025, 17:12 • Новости дня
    Рубио заявил о готовности США усилить санкции против России

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон готов усилить санкции против России, если не будет достигнут прогресс по урегулированию конфликта на Украине.

    США не снимали ни одной из введенных ранее санкций против России и готовы принять дополнительные меры, если не последует прогресса по урегулированию украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    По его словам, россияне уже сталкиваются с очень серьезными последствиями.

    «Ни одна санкция не была снята – ни одна. Все американские меры поддержки Украины продолжаются», – заявил Рубио.

    Рубио отметил, что если не удастся достичь соглашения, последствия будут сохраняться, включая действующие санкции и, возможно, новые рестрикции. Он добавил, что при отсутствии договоренностей США готовы ввести дополнительные ограничения в отношении России.

    Госсекретарь подчеркнул, что США не считают себя стороной конфликта на Украине. По его словам, «это не наша война. Украина находится в состоянии войны, а мы оказываем поддержку. Но Америка в войне не участвует».

    Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует утвердить 19-й пакет санкций в сентябре.

    ЕС и Британия отказались прекращать поставки оружия киевскому режиму после саммита президентов России и США.

    Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина сильным лидером и отказался поддерживать новые санкции против России.

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Запад ведет Украину к настоящей капитуляции

    «Россия требует капитуляции Украины». Такими словами европейские лидеры и западные СМИ пытаются дискредитировать итоги саммита на Аляске и то предложение, которое президент России сделал президенту США. Но это циничная ложь, вера в которую окончательно погубит Украину. Подробности

    Как Россия вернула себе Курилы

    Ровно 80 лет назад, 18 августа 1945 года, началась Курильская десантная операция, в результате которой оккупированные Японией Курильские острова вернулись в состав России. Советским войскам удалось принудить к сдаче многие японские гарнизоны – и героическим штурмом взять те, которые отказались сдаваться. Подробности

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

  • О газете
