Нижегородский аэропорт Стригино возобновил работу в штатном режиме

Tекст: Ирма Каплан

«Аэропорт Нижний Новгород (Стригино): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

Там уточнили, что в период действия ограничений на запасной аэродром был направлен один самолет.

В Росавиации напомнили, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны доложило, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России были разгромлены склады боеприпасов, военно-технического имущества и места хранения БПЛА дальнего действия ВСУ.



