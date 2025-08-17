Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.4 комментария
Нижегородский аэропорт Стригино возобновил работу в штатном режиме
Нижегородский аэропорт Стригино возобновил работу в штатном режиме после временный ограничений полетов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорт Нижний Новгород (Стригино): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Там уточнили, что в период действия ограничений на запасной аэродром был направлен один самолет.
В Росавиации напомнили, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Напомним, ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны доложило, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России были разгромлены склады боеприпасов, военно-технического имущества и места хранения БПЛА дальнего действия ВСУ.