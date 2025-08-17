Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.4 комментария
Пожар в складских помещениях в Новой Москве ликвидирован
МЧС: Пожар в складских помещениях в Новой Москве ликвидирован
Крупный пожар в складских помещениях на Люблинской улице в районе Щербинки в Новой Москве потушен, ранее огонь локализовали на площади в 600 кв. м, сообщили в столичном управлении МЧС России.
«Пожар ликвидирован. Пострадавших нет», – сообщили в Telegram-канале ведомства.
В 0.33 там уточняли, что огонь удалось локализовать на площади 600 кв. м
На месте работали 46 специалистов и 13 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона, чтобы полностью справиться с горением.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пожарно-спасательные подразделения с вечера субботы ликвидировали пожар в Новой Москве на Люблинской улице.
В помощь огнеборцам МЖД направила к месту горения складов пожарный поезд.