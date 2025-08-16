ОП добилась расширения состава преступлений кибермошенников

Tекст: Дмитрий Зубарев

После обращений Общественной палаты РФ в прокуратуру по жалобам граждан, пострадавших от действий кибермошенников, правоохранительные органы стали возбуждать уголовные дела не только по статье «мошенничество», но и по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации, передает ТАСС. Об этом сообщил Евгений Машаров, член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов.

«Если год назад следственные органы возбуждали уголовные дела по факту хищения средств у граждан, пострадавших от телефонных мошенников только по статье 159 УК РФ, то после ряда обращений в прокуратуру следственные органы МВД стали возбуждать дела и по части 1 статьи 272 УК РФ – неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации», – заявил Машаров. По его словам, эта мера применяется, если действия повлекли уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации.

Эксперт отметил, что правоприменительная практика становится более системной. Он уточнил, что теперь преступники могут отвечать и за то, что в процессе общения с жертвами получают коды от государственных порталов, что позволяет им перехватывать контроль над учетными записями и оформлять кредиты и займы на пострадавших.

Машаров подчеркнул, что неотвратимость наказания по этим статьям поможет снизить количество ИТ-специалистов, участвующих в мошеннических схемах. По его мнению, это важный шаг для формирования комплексной системы противодействия преступным сообществам телефонных мошенников.

