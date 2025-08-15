В Японии от восьмого визита Путина в США ожидают поворотных решений

Sankei Shimbun: Визиты Путина в США становились поворотными моментами

Tекст: Ирма Каплан

Газета вспоминает, что с начала 2000-х отношения России и США были относительно сдержанными, уважительными, но с Однако с конца 2000-х годов они постепенно стали ухудшаться.

«Это было связано с разногласиями по вопросу независимости Косово и противодействием России плану США по размещению ПРО в Восточной Европе. В 2007 году Путин посетил США и встретился с Бушем, но атмосфера была как никогда напряженной», – пишет Sankei Shimbun.

Вступивший в должность президента США в 2009 году Барак Обама, говорится в статье, ухудшились еще больше, усугубившись рядом моментов, вроде побега экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, ситуация в Крыму в 2014 году. Поэтому ко встрече Путина и Обамы в 2015 году, когда началась Генассамблее ООН, преодолеть ком разногласий между странами было уже невозможно.

«К чему же приведет нынешняя встреча лидеров России и США», задается вопросом издание.

Напомним, Белый дом сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени в Анкоридже.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп уже прибыли на Аляску и почти одновременно покинули свои самолеты в аэропорту Анкориджа, после чего направились друг к другу и пожали руки.