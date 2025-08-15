В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.3 комментария
Москвичам предложили на выбор три концепции застройки вместо дома-книжки на Новом Арбате
Жители столицы могут выбрать один из трех вариантов будущей судьбы знаменитого дома-книжки на Новом Арбате.
Опрос по выбору концепции обновления здания проходит среди москвичей, передает ТАСС.
Предложены три варианта развития: в первом дом-книжка сохраняет привычный облик, а рядом появляется новое здание в форме свитка.
Вторая концепция предусматривает строительство трех современных высоток, в которых будут сохранены архитектурные линии дома-книжки.
Третий вариант предполагает, что новое здание, выполненное по современным технологиям, сохранит роль композиционного центра района, как и нынешнее здание.
Ранее обсуждение судьбы дома-книжки вызывало широкий общественный резонанс, так как здание является одним из архитектурных символов Нового Арбата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Арбате в центре Москвы приводят в порядок знаменитую стену с портретом Виктора Цоя ко дню его рождения. Дом-книжка на Новом Арбате признан аварийным и будет реконструирован с возможным увеличением площади до 600 тыс. квадратных метров.