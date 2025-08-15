В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.0 комментариев
Африканский союз призвал отказаться от использования карт Меркатора
Африканский союз намерен добиться отказа от карт Меркатора, которые, по его мнению, занижают значение и размеры африканского континента.
Правительства и международные организации должны прекратить использовать карты проекции Меркатора, считает Африканский союз, передает ТАСС.
Представители АС утверждают, что эти карты искажают истинные размеры Африки, создавая ложное впечатление о второстепенности континента.
Заместитель председателя Комиссии АС Сельма Малика Хаддади заявила: «Это не просто карты, как может показаться. Меркатор продвигал ложное представление о маргинальности Африки, в то время как это второй по размерам материк планеты, на котором проживают свыше миллиарда человек».
Она подчеркнула, что проекция способствует негативным стереотипам, отражаясь в СМИ, образовании и политике. Африканский союз присоединился к международной кампании «Исправим карту», которая выступает против использования проекции Меркатора и призывает переходить к другим картографическим проекциям, более точно отображающим размеры Африки.
Проекция Меркатора сохраняет углы и формы, но увеличивает площади ближе к полюсам, из-за чего Африка на таких картах выглядит меньше, чем на самом деле.
Проекция Меркатора искажает размеры стран, из-за чего Эфиопия выглядит меньше, чем есть на самом деле, хотя там проживает почти 130 млн человек.