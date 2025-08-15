Африканский союз выступил против искажения размеров Африки на картах

Tекст: Денис Тельманов

Правительства и международные организации должны прекратить использовать карты проекции Меркатора, считает Африканский союз, передает ТАСС.

Представители АС утверждают, что эти карты искажают истинные размеры Африки, создавая ложное впечатление о второстепенности континента.

Заместитель председателя Комиссии АС Сельма Малика Хаддади заявила: «Это не просто карты, как может показаться. Меркатор продвигал ложное представление о маргинальности Африки, в то время как это второй по размерам материк планеты, на котором проживают свыше миллиарда человек».

Она подчеркнула, что проекция способствует негативным стереотипам, отражаясь в СМИ, образовании и политике. Африканский союз присоединился к международной кампании «Исправим карту», которая выступает против использования проекции Меркатора и призывает переходить к другим картографическим проекциям, более точно отображающим размеры Африки.

Проекция Меркатора сохраняет углы и формы, но увеличивает площади ближе к полюсам, из-за чего Африка на таких картах выглядит меньше, чем на самом деле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России рассматривают расширение практики электронных виз и работу над новыми соглашениями с рядом африканских государств, включая Мозамбик и Эсватини. Проекция Меркатора искажает размеры стран, из-за чего Эфиопия выглядит меньше, чем есть на самом деле, хотя там проживает почти 130 млн человек.

