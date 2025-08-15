Путин поздравил Индию с Днем независимости

Tекст: Алексей Дегтярев

«Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите самые теплые поздравления по случаю государственного праздника – Дня независимости», – говорится в телеграмме российского лидера. Она опубликована на сайте Кремля.

Путин подчеркнул успехи Индии в социально-экономической, научно-технической и других сферах. Он отметил, что Индия пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене и принимает активное участие в решении ключевых международных вопросов.

Россия придает особое значение стратегическому партнерству с Индией, добавил глава российского государства. Москва и Дели будут продолжать укреплять двустороннее сотрудничество, что отвечает интересам народов обеих стран и способствует укреплению безопасности и стабильности в регионе и мире.

В конце поздравления президент пожелал руководителям Индии крепкого здоровья и успехов, а гражданам страны – счастья и благополучия.

В начале августа Путин и Моди поговорили по телефону, темами обсуждений стали ситуация на Украине и вопросы российско-индийского сотрудничества.