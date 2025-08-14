Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.5 комментариев
Женщина-дайвер провела около суток в открытом море у Сахалина
Спасатели обнаружили в открытом море пропавшую у Сахалина женщину-дайвера
Женщину-дайвера обнаружили спасатели примерно через сутки после того, как она отбилась от группы в Татарском проливе, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.
Жительница Петербурга, занимавшаяся дайвингом в Татарском проливе, провела почти сутки в открытом море, прежде чем ее спасли, передает ТАСС.
Сообщение о пропаже поступило 13 августа в службу «112»: женщина исчезла в районе острова Монерон во время погружения с инструктором на глубину 20 метров. Инструктор был вынужден всплыть из-за нехватки грузов и предположил, что дайвер присоединится ко второй группе, однако при повторном погружении женщину не обнаружили.
В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что пропавшую удалось обнаружить только через сутки. «Все это время, в том числе ночь, она провела в открытом море», – отметили в ведомстве.
Согласно информации ГУ МЧС по Сахалинской области, спасательное судно обнаружило женщину на расстоянии 15 километров от берега и доставило на остров Монерон. Врач из числа спасателей осмотрел пострадавшую, угрозы для ее жизни и здоровья не выявлено.
Ранее китайский дайвер провел пять суток в изолированной пещере без связи с внешним миром и выжил, питаясь сырой рыбой.