Стало известно о сокращении спроса на курьеров в России
«Ведомости»: Количество вакансий курьеров снизилось
Во втором квартале 2025 года наблюдалось заметное сокращение числа предложений работы для курьеров при резком росте числа соискателей, пишут СМИ.
Количество вакансий курьеров во втором квартале 2025 года снизилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передают «Ведомости». Одновременно число резюме на аналогичные позиции выросло на 102%, указывается в отчете Аналитического центра индустрии рекламы на основании данных hh.ru.
Эксперты считают происходящее ожидаемым после резкого увеличения числа курьеров и существенного роста их зарплат в недавнем прошлом. По словам аналитиков, рынок труда в этой категории стабилизируется после периода бурного развития.
Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников отметил, что на фоне снижения доходов и высоких ставок по депозитам люди реже совершают даже необходимые покупки. «Многие предпочитают не тратить, а сохранять доход от краткосрочных вкладов», – подчеркнул он.
