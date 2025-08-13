Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.0 комментариев
Четыре фигуранта дела «ЕНОТ» объявлены в федеральный розыск
За участие в ОПГ «ЕНОТ» в розыск заочно отправлены Коваленко, Коновалов, Максимов и Очеретный
Фигуранты дела межрегиональной организации «ЕНОТ», обвиняемые в участии в ОПГ, теперь официально числятся в розыске по решению суда.
Московский гарнизонный военный суд объявил в розыск и заочно заключил под стражу Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного, передает ТАСС. Обвиняемые проходят по делу о вымогательстве и разбое в составе ОПГ, связанной с организацией «ЕНОТ».
В материалах суда говорится: «Иван Коваленко, Алексей Коновалов, Михаил Максимов и Олег Очеретный объявлены в розыск и заочно заключены под стражу Московским гарнизонным военным судом».
Ранее правоохранительные органы утверждали, что обвиняемые отправились на СВО, но документы суда этого не подтверждают.
Дело в отношении этих четырех фигурантов выделено в отдельное производство. В отдельное производство также выделено дело бывшего сотрудника ФСБ Александра Мрищука, который находится под подпиской о невыезде.
В июне 2024 года суд оправдал четырех членов «ЕНОТ», включая Мрищука, однако Второй западный окружной военный суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.
В июле 2022 года Барякшев был приговорен к шести годам колонии за грабежи и кражу, а другой участник дела, Василий Минчик, получил шесть лет за разбой, кражу и бандитизм.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кунцевский суд Москвы вынес приговор в отношении экс-советника главы Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова, создателя группы «ЕНОТ».
Московский гарнизонный военный суд ранее оправдал бывшего сотрудника УФСБ Александра Мрищука и его сообщников по обвинениям в разбоях и грабежах в составе ОПГ. По этому делу суд провел прения сторон, где обвинение просило до 17 лет строгого режима для подсудимых.