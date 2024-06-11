В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.3 комментария
Вынесен приговор создателю ЧВК «Енот»
Суд в Москве приговорил создателя ЧВК «Енот» Молокоедова к 14 годам колонии
Кунцевский суд Москвы вынес приговор в отношении экс-советника главы Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова – создателя преступной группы «ЕНОТ» (Единые народные общинные товарищества).
Молокоедов признан виновным в создании организованного преступного сообщества, вымогательстве и угрозе убийством, ему назначено наказание в виде 14 лет колонии строгого режима, передает ТАСС.
В мае в Москве начался процесс по делу бывшего сотрудника УФСБ Александра Мрищука, майора УФСБ Антона Барякшева и их сообщников из военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (ЧВК «Енот»). На прошлой неделе суд вынес им оправдательный приговор.