Французские власти отстранили авиадиспетчера за пропалестинский лозунг в эфире
В парижском аэропорту Шарль-де-Голль авиадиспетчер временно потерял должность за лозунг «Свободу Палестине» во время переговоров с экипажем El Al.
Как сообщает ТАСС, французские власти временно отстранили от работы авиадиспетчера, который выкрикнул пропалестинский лозунг при общении с экипажем израильской авиакомпании El Al.
Дисциплинарная процедура началась незамедлительно, ему запрещено исполнять обязанности до особого распоряжения. Министр-делегат по вопросам транспорта Филипп Табаро подчеркнул, что наказание должно соответствовать проступку.
«Ему запрещено исполнять свои обязанности до особого распоряжения. В его отношении начата дисциплинарная процедура. Наказание должно соответствовать проступку», – заявил Филипп Табаро.
Инцидент произошел утром в понедельник и был зафиксирован во время посадки самолета El Al. Нарушение радиосвязи рассматривается как ущерб для имиджа гражданской авиации Франции. Europe 1 отметила, что нарушение связано с использованием технической радиосвязи не по назначению.
