СК начал проверку после нападения подростков на скорую во Владимирской области
Следователи начали проверку сообщений о том, что во Владимирской области несовершеннолетние забросали камнями машину скорой, прибывшую на вызов, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Инцидент, по предварительным данным, произошел утром 10 августа во время выезда бригады скорой в одно из местных садовых некоммерческих товариществ, передает РИА «Новости».
По данным ведомства, группа несовершеннолетних 2013–2017 годов рождения забросала служебный автомобиль камнями, в результате чего транспорт был поврежден.
СК со ссылкой на прессу указал, что в этом районе противоправные действия против работников скорой фиксируются не впервые.
Следователи установили всех участников происшествия, они сейчас выясняют обстоятельства, условия жизни и воспитания подростков, а также причины их поведения. С несовершеннолетними уже проводится профилактическая работа.
В июне в Ярославской области мальчик шести-восьми лет потушил Вечный огонь у мемориала в Семибратово, полиция начала его розыск.
В июле жителя Нового Уренгоя приговорили к обязательным работам за осквернение мемориального комплекса Трех войн. Суд установил, что мужчина сбросил труп лисы в горелку Вечного огня.