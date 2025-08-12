АТОР: Пожары в Черногории не угрожают российским туристам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Эпицентры лесных пожаров в Черногории находятся на значительном удалении от туристических курортов, российские туристы в безопасности, передает ТАСС.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, по данным операторов, российские туристы не подвергаются угрозе. Сейчас в Черногории могут находиться около 8,5 тыс. российских граждан, из которых примерно 2 тыс. размещаются в отелях, остальные проживают в апартаментах и индивидуальных средствах размещения.

Власти Черногории реагируют на ситуацию: председатель парламента Андрия Мандич обратился к президенту и премьеру с предложением собрать экстренное заседание Совета безопасности страны. В своем заявлении он подчеркнул, что страна столкнулась с масштабным стихийным бедствием, а ближайшие трое суток станут критически важными для стабилизации ситуации. Мандич считает, что срочные меры необходимы для защиты населения, инфраструктуры и природных ресурсов.

Армия Черногории принимает активное участие в тушении пожаров с использованием спецтехники и вертолетов. В совместных операциях с другими службами за последние сутки были задействованы около 170 военных, пять спецмашин и два вертолета. Благодаря этим усилиям удалось локализовать несколько крупных очагов возгорания, что позволило предотвратить их повторное распространение.

МВД Черногории уточнило, что в борьбе с возгораниями также участвуют все ресурсы ведомства, включая вертолеты и беспилотники для воздушного наблюдения. Проводится работа по выявлению и привлечению к ответственности лиц, вызвавших пожары умышленно или по неосторожности – с начала сезона к ответственности привлечены шесть человек.

Борьбу с огнем осложняют сильный ветер и аномально высокая температура воздуха – свыше 40 градусов. В качестве экстренной помощи Сербия направила в Черногорию вертолет российского производства «Камов» с грузоподъемностью пять тонн, который уже участвует в тушении очагов пожара в окрестностях Подгорицы.

