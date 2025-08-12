Минпросвещения опровергло сообщения о трудностях увольнения земских учителей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Информация о якобы возникших проблемах при увольнении земских учителей в регионах не соответствует действительности, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения, сообщения в телеграм-каналах о том, что педагогов не отпускают после завершения контракта или вынуждают работать в декрет и больничные, являются фейком.

В министерстве отметили, что подготовили дополнительные рекомендации для региональных властей, которым следует руководствоваться при увольнении учителей, участвующих в программе. В случае спорных ситуаций педагогам советуют информировать Минпросвещения.

Замминистра просвещения Ольга Колударова подчеркнула: «Если земский учитель добросовестно отработал пять лет, тогда он действительно имеет право покинуть школу и перейти на другую работу». Она добавила, что любые требования к доработке из-за больничных или курсов повышения квалификации неправомерны.

Колударова также подчеркнула, что министерство системно контролирует реализацию программы и защищает права педагогов. Все участники программы могут обратиться в министерство в случае нарушения социальных гарантий или условий программы регионами.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым назвал прежнюю административную нагрузку на педагогов безобразием. Министерство просвещения утвердило расчетные рабочие нормы по ставке для различных педагогических специальностей, в том числе для учителей, воспитателей и логопедов. Учителям теперь положено 18 часов преподавательской работы в неделю за одну ставку заработной платы.