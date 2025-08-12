Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война, тотальная коррупция, а также разрыв с союзниками.12 комментариев
Сумма хищений по делу экс-президента АФК «Система» Новицкого превысила 9 млрд
Сумма ущерба по уголовному делу Евгения Новицкого превысила девять миллиардов рублей, а требования кредиторов близки к двенадцати миллиардам.
Общий размер установленного ущерба по уголовному делу бывшего президента АФК «Система» Евгения Новицкого превышает девять миллиардов рублей, передает ТАСС.
По словам источника в правоохранительных органах, действия обвиняемых привели к банкротству пенсионных фондов, а кредиторы требуют почти двенадцать миллиардов рублей.
Новицкому предъявлено обвинение по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере. В 2024 году Басманный суд отправил его под домашний арест вместе с предпринимателем Олегом Мезенцевым и Ольгой Илларионовой.
Следствие считает, что Новицкий и другие фигуранты действовали по предварительному сговору. По версии ведомства, под видом покупки ценных бумаг они намеревались похитить средства пенсионного фонда «Урал ФД», завышая стоимость активов и действуя вне рыночных условий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент холдинга АФК «Система» Евгений Новицкий был задержан по уголовному делу экономического характера. Тверской районный суд Москвы отправил Новицкого под домашний арест по делу о мошенничестве.