И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Задержан экс-глава АФК «Система» Новицкий
Бывшего президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого задержали по уголовному делу экономического характера, сообщил источник в правоохранительных органах.
Новицкого задержали в четверг вечером в своем доме, перед этим оперативники осмотрели его жилище, сказал собеседник ТАСС.
Он уточнил, что задержание связано с уголовным делом экономического характера, но не раскрыл деталей. Также источник не назвал процессуальный статус Новицкого.