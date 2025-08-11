Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).8 комментариев
В Калужской области стартовала поисковая экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе»
Торжественное открытие XII Международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе» состоялось в Калужской области.
Мероприятие прошло вблизи деревни Цветовка, участниками стали более 600 поисковиков из России и стран ближнего зарубежья, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В течение двух недель поисковики проведут работы на местах гибели воинов Красной Армии, пройдут образовательную программу «Школа поисковика», примут участие в дискуссиях и мастер-классах. Запланирована церемония отпевания и захоронения павших защитников на мемориале «Высота 269,8 – Зайцева гора».
На церемонии открытия депутат Госдумы Елена Цунаева подчеркнула значимость передачи традиций молодому поколению, назвав увековечение памяти фундаментом национальной безопасности. «Без уважения и памяти тем, кто с оружием в руках защищал и защитил нашу Родину... мы как народ существовать не можем», – сказала она.
В ходе мероприятия были вручены награды Министерства обороны России активным участникам поискового движения. Экспедиция проходит при поддержке Росмолодежи, Минобороны России и правительства Калужской области.