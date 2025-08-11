Зоозащитники подали иск против зоопарка Лейпцига из-за усыпления тигрят

Tекст: Евгения Караваева

Зоозащитники из PETA подали уголовную жалобу против руководства Лейпцигского зоопарка, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

Поводом стало усыпление трех амурских тигрят из-за отказа их матери, тигрицы Юшки, выкармливать потомство. По словам сотрудников зоопарка, их действия были вызваны желанием избавить детенышей от страданий и голода.

Руководитель PETA Петер Хеффкен заявил: «Мы требуем немедленно прекратить бессмысленные программы разведения, ведь амурским тиграм нечего делать в Лейпциге».

Зоозащитники считают, что подобные проблемы возникают именно из-за разведения в неволе, поскольку в природе тигрицы редко бросают потомство.

Зоопарк Лейпцига, несмотря на критику, не намерен отказываться от разведения тигров. Директор Йорг Юнхольд отметил, что в будущем Юшка сможет внести вклад в сохранение вида, естественным образом выращивая потомство. Он пояснил, что сотрудники не стали выкармливать тигрят самостоятельно, чтобы не приучать их к человеку.

По информации зоопарка, Юшка впервые стала матерью и отказалась от котят спустя несколько часов после родов. За два дня детеныши сильно ослабли, и в субботу руководство приняло решение об их усыплении. Юнхольд подчеркнул, что подобное поведение характерно для неопытных матерей среди животных.

Амурский тигр считается одним из самых редких хищников планеты и занесен в международную Красную книгу. В России проживает около 750 особей, что составляет 95% мировой популяции.

