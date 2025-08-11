Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).5 комментариев
Зоозащитники подали иск против зоопарка Лейпцига из-за усыпления тигрят
Зоозащитная организация PETA требует прекратить разведение амурских тигров после решения немецкого зоопарка усыпить трех детенышей.
Зоозащитники из PETA подали уголовную жалобу против руководства Лейпцигского зоопарка, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Поводом стало усыпление трех амурских тигрят из-за отказа их матери, тигрицы Юшки, выкармливать потомство. По словам сотрудников зоопарка, их действия были вызваны желанием избавить детенышей от страданий и голода.
Руководитель PETA Петер Хеффкен заявил: «Мы требуем немедленно прекратить бессмысленные программы разведения, ведь амурским тиграм нечего делать в Лейпциге».
Зоозащитники считают, что подобные проблемы возникают именно из-за разведения в неволе, поскольку в природе тигрицы редко бросают потомство.
Зоопарк Лейпцига, несмотря на критику, не намерен отказываться от разведения тигров. Директор Йорг Юнхольд отметил, что в будущем Юшка сможет внести вклад в сохранение вида, естественным образом выращивая потомство. Он пояснил, что сотрудники не стали выкармливать тигрят самостоятельно, чтобы не приучать их к человеку.
По информации зоопарка, Юшка впервые стала матерью и отказалась от котят спустя несколько часов после родов. За два дня детеныши сильно ослабли, и в субботу руководство приняло решение об их усыплении. Юнхольд подчеркнул, что подобное поведение характерно для неопытных матерей среди животных.
Амурский тигр считается одним из самых редких хищников планеты и занесен в международную Красную книгу. В России проживает около 750 особей, что составляет 95% мировой популяции.
