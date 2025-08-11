Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).5 комментариев
Определена дата прощания с Иваном Краско
Ивана Краско решили проводить в последний путь 13 августа в Театре Комиссаржевской
Церемония прощания с народным артистом России Иваном Краско состоится 13 августа в Петербурге в Театре имени Комиссаржевской, а похоронят актера на Комаровском мемориальном кладбище.
Прощание с народным артистом России Иваном Краско пройдет в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской 13 августа, передает ТАСС. В театре сообщили, что церемония начнется в 10.00 мск и продлится до 11.30 по адресу: Итальянская улица, дом 19.
Отпевание артиста пройдет на Комаровском мемориальном кладбище в 13.30 мск по адресу: Озерная улица, 52-а. Похороны назначены на 14.00.
Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Иван Краско скончался на 95-м году жизни в Петербурге. Он ушел из жизни из-за онкологического заболевания.
Ранее было решено, что народного артиста России похоронят на кладбище в Комарово.