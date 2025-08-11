Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).0 комментариев
ФСБ заявила о кризисе агентурной сети спецслужб Украины
Украинские спецслужбы сталкиваются с трудностями из-за уменьшения поддержки со стороны западных стран и кадровых проблем, сообщили в ФСБ.
В 2024 году подразделения спецслужбы предотвратили 110 терактов, ликвидировали 45 террористических ячеек, задержали более тысячи лиц, причастных к терроризму, сказали в ведомстве, передает ТАСС.
Там добавили, что большая часть терактов в России пресекается на стадии подготовки, а агентурная сеть киевского режима претерпевает кризис.
В ведомстве полагают, что это связано со снижением западного финансирования и отсутствием подготовленной агентуры.
Ранее ФСБ в Нижегородской области задержала агента СБУ, который устроил тайник с комплектующими для беспилотников и взрывчатыми веществами.
До этого ФСБ задержала двух мужчин в Татарстане, их подозревают в подготовке теракта и госизмене. Также ведомство пресекло деятельность пособников украинских спецслужб в ДНР и Ярославской области.