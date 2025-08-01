Путин крепко обнял Лукашенко при встрече на Валааме

Путин встретил Лукашенко на Валааме крепкими объятиями

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин встретил белорусского коллегу Александра Лукашенко на острове Валаам, передает ТАСС. Российский президент лично поприветствовал главу Белоруссии крепкими объятиями

«В нужное время в нужном месте [встретились]!» – приветствовал Путина Лукашенко. После этого они обменялись рукопожатиями с игуменом монастыря, епископом Троицким Панкратием (Жердевым).

Лидеров также встретил один из насельников монастыря, который отметил своевременность визита. Лукашенко в ответ заметил: «Я и говорю: к «старшему брату» каждый год практически».

Священнослужитель пригласил президентов пройти в храм, и Путин поддержал предложение. Традиционно президенты России и Белоруссии летом посещают Спасо-Преображенский мужской монастырь на Валааме, где проводят неформальные беседы и обсуждают актуальные вопросы.

Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу на Валааме.

В пресс-службе Лукашенко информировали, что встреча пройдет в формате один на один.

В прошлом году президенты России и Белоруссии встретились на Валааме и посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.

