Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.10 комментариев
Путин крепко обнял Лукашенко при встрече на Валааме
Путин встретил Лукашенко на Валааме крепкими объятиями
Президент России Владимир Путин лично встретил белорусского лидера Александра Лукашенко на Валааме, тепло обняв гостя.
Владимир Путин встретил белорусского коллегу Александра Лукашенко на острове Валаам, передает ТАСС. Российский президент лично поприветствовал главу Белоруссии крепкими объятиями
«В нужное время в нужном месте [встретились]!» – приветствовал Путина Лукашенко. После этого они обменялись рукопожатиями с игуменом монастыря, епископом Троицким Панкратием (Жердевым).
Лидеров также встретил один из насельников монастыря, который отметил своевременность визита. Лукашенко в ответ заметил: «Я и говорю: к «старшему брату» каждый год практически».
Священнослужитель пригласил президентов пройти в храм, и Путин поддержал предложение. Традиционно президенты России и Белоруссии летом посещают Спасо-Преображенский мужской монастырь на Валааме, где проводят неформальные беседы и обсуждают актуальные вопросы.
Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу на Валааме.
В пресс-службе Лукашенко информировали, что встреча пройдет в формате один на один.
В прошлом году президенты России и Белоруссии встретились на Валааме и посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.