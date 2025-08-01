Норвегия решила продолжать диалог с США после введения 15-процентных пошлин

Tекст: Евгения Караваева

Норвегия продолжает вести переговоры с США о заключении торговой сделки, несмотря на подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о введении импортных пошлин в 15%, передает РИА «Новости».

Министр торговли и промышленности Норвегии Сесилия Мирсет пояснила, что процесс идет трудно, но конструктивно, однако пока не удалось достичь желаемого результата.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подтвердил, что переговоры еще продолжаются. Он подчеркнул, что введение пошлин – «неверный путь», и высказался за нулевые пошлины в торговле между странами, назвав это принципиальной позицией Осло.

Лидер Консервативной партии Эрна Сульберг раскритиковала потенциальную сделку с США, заявив, что новые пошлины сделали норвежские товары на рынке США значительно дороже, а страна пока ничего не получила взамен. Она призвала дождаться итогов переговоров, чтобы оценить результат для Норвегии.

Трамп ранее подписал указ о введении дифференцированных импортных пошлин на товары из более чем 60 стран, включая Норвегию. Пошлины в отношении Норвегии составят 15% и вступят в силу 7 августа. Исключением стали канадские товары, для которых они начнут действовать с 1 августа.