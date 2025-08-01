В Кировской области самодельный вертолет убил своего 88-летнего конструктора

Tекст: Алексей Дегтярев

Трагедия произошла в селе Залазна Кировской области, 88-летний Владимир Трапезников пытался запустить сконструированный им вертолет, передает РИА «Новости» на сообщение службы.

Во время набора оборотов двигателя произошел отрыв лопастей подъемного винта, что привело к тяжелым ранениям пилота. Пострадавшего доставили в больницу, где спустя несколько часов он скончался.

Местные СМИ отмечают, что Владимир Трапезников с детства мечтал стать летчиком, однако профессионально работал водителем в леспромхозе. Несмотря на это, всю жизнь он занимался созданием летательных аппаратов и даже стал героем киножурнала в 1985 году, когда совершил полет на самодельном самолете.

Сообщается, что за жизнь Трапезников собрал пять самолетов, а его последним изобретением стал вертолет.