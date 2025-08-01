Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.2 комментария
В Кировской области самодельный вертолет убил своего 88-летнего конструктора
Житель Омутнинского района Кировской области погиб после того, как при запуске его самодельного вертолета оторвались лопасти, сообщили в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Трагедия произошла в селе Залазна Кировской области, 88-летний Владимир Трапезников пытался запустить сконструированный им вертолет, передает РИА «Новости» на сообщение службы.
Во время набора оборотов двигателя произошел отрыв лопастей подъемного винта, что привело к тяжелым ранениям пилота. Пострадавшего доставили в больницу, где спустя несколько часов он скончался.
Местные СМИ отмечают, что Владимир Трапезников с детства мечтал стать летчиком, однако профессионально работал водителем в леспромхозе. Несмотря на это, всю жизнь он занимался созданием летательных аппаратов и даже стал героем киножурнала в 1985 году, когда совершил полет на самодельном самолете.
Сообщается, что за жизнь Трапезников собрал пять самолетов, а его последним изобретением стал вертолет.