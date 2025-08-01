Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.2 комментария
ВАРМСУ впервые предложила кандидата на пост мэра Благовещенска
Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) впервые реализовала новое право, предложив Олега Имамеева на пост главы городской администрации Благовещенска.
ВАРМСУ впервые воспользовалась своим новым правом и внесла кандидатуру на пост мэра Благовещенска, столицы Амурской области, сообщается в Telegram-канале «Эксперт по Госдуме».
Это стало возможным благодаря вступившему в силу 19 июня 2025 года Федеральному закону №33-ФЗ, который позволяет Ассоциации предлагать своих кандидатов на должности глав муниципалитетов высшему должностному лицу субъекта России.
Сопредседатель ВАРМСУ, Ирина Гусева, подчеркнула: «Да, действительно, Федеральный закон №33-ФЗ наделил ВАРМСУ полномочиями вносить своих кандидатов высшему должностному лицу субъекта РФ на должность главы муниципалитета, и мы впервые воспользовались этим правом».
Она отметила, что в регионах главы административных центров находятся в команде губернаторов, являясь своего рода их «правой рукой» по вопросам городского хозяйства.
По ее словам, необходимо, чтобы на позиции градоначальников приходили высококвалифицированные специалисты.
Реформа местного самоуправления в России позволила муниципальному сообществу превратиться в заметного игрока политической жизни страны.
Новый закон заработал всего месяц назад, но уже дал первый ощутимый результат в виде выдвижения кандидата на пост главы города со стороны Ассоциации.