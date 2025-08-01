ВАРМСУ впервые предложила кандидата на пост мэра Благовещенска

Tекст: Вера Басилая

ВАРМСУ впервые воспользовалась своим новым правом и внесла кандидатуру на пост мэра Благовещенска, столицы Амурской области, сообщается в Telegram-канале «Эксперт по Госдуме».

Это стало возможным благодаря вступившему в силу 19 июня 2025 года Федеральному закону №33-ФЗ, который позволяет Ассоциации предлагать своих кандидатов на должности глав муниципалитетов высшему должностному лицу субъекта России.

Сопредседатель ВАРМСУ, Ирина Гусева, подчеркнула: «Да, действительно, Федеральный закон №33-ФЗ наделил ВАРМСУ полномочиями вносить своих кандидатов высшему должностному лицу субъекта РФ на должность главы муниципалитета, и мы впервые воспользовались этим правом».

Она отметила, что в регионах главы административных центров находятся в команде губернаторов, являясь своего рода их «правой рукой» по вопросам городского хозяйства.

По ее словам, необходимо, чтобы на позиции градоначальников приходили высококвалифицированные специалисты.

Реформа местного самоуправления в России позволила муниципальному сообществу превратиться в заметного игрока политической жизни страны.

Новый закон заработал всего месяц назад, но уже дал первый ощутимый результат в виде выдвижения кандидата на пост главы города со стороны Ассоциации.