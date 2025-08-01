Черных копателей в Пензенской области отдали под суд

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемых обвиняют в раскопках более 70 артефактов, а также в хранении наркотиков, сообщило ведомство на своем сайте.

По данным следствия, в августе 2024 года обвиняемые, используя лопаты и металлоискатели, провели раскопки возле села Вадинск. Им удалось незаконно извлечь более 70 предметов, датируемых XI-XX веками, среди которых были монеты, наконечники стрел, элементы упряжи и украшения. Действия группы привели к повреждению культурного слоя археологического объекта.

Правоохранители задержали обвиняемых на месте. В багажнике их автомобиля нашли значительное количество наркотического вещества растительного происхождения.

Уголовное дело направлено в Вадинский районный суд для рассмотрения по существу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ульяновской области мужчину задержали по подозрению в незаконных археологических раскопках. Полиция сообщила, что действия задержанного привели к утрате исторической ценности культурного слоя.