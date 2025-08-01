Премьер Грузии призвал европейскую бюрократию отказаться от советских подходов

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Призываю европейских бюрократов, европейские структуры разговаривать с нами, преодолев советские подходы. Нечего направлять депеши, надо вести диалог», – заявил он журналистам, комментируя требования Брюсселя отозвать до 31 августа законы о прозрачности иностранного финансирования и запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским, запрещено в России) для сохранения либерального визового режима, действующего с 2017 года.

По его словам, грузинская сторона «готова говорить по всем темам, открыта, так как думает, что абсолютно права».

«Никаких дискуссий с их стороны с нами, нулевые коммуникации, присылают депеши, это не по-европейски. Так в свое время посылали телеграммы в Грузию из советской Москвы», – сказал Ираклий Кобахидзе.

Председатель правительства Грузии также обвинил европейскую бюрократию в «стимулирования насилия в Грузии» на акциях протеста.

В середине июля требования Брюсселя были изложены в письме главы европейской дипломатии Каи Каллас министру иностранных дел Грузии Маке Бочоришвили

Ранее Тбилиси обвинил Брюссель в конфликте с традиционными религиями.