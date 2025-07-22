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Тбилиси обвинил Брюссель в конфликте с традиционными религиями
Брюссель требует от Тбилиси отозвать закон о запрете пропаганды ЛГБТ, поддержанный всеми традиционными религиями, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Брюссель потребовал полностью отменить закон, поддержанный народом Грузии и, вместе с Грузинской Православной церковью, всеми традиционными религиями», – заявил он.
По его словам, этот закон полностью одобрен обществом Грузии.
«Никакой связи этот закон с либеральным визовым режимом не имеет», – подчеркнул Шалва Папуашвили.
Накануне Патриархия Грузии раскритиковала ЕС за требование отозвать закон о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).
Рекомендации Еврокомиссии об отзыве Грузией закона о запрете пропаганды ЛГБТ «открыто несовместимы» с поддержкой семейных ценностей, заявила Патриархия Грузии.
В заявлении ГПЦ подчеркивается, что Патриарх Грузии Илья Второй на всех встречах (с европейскими представителями) четко давал понять, что «народ Грузии защищает христианские и традиционные семейные ценности».
Также в заявлении ГПЦ подчеркивается, что во время всех таких встреч было обещано, что перед Грузией на пути членства в европейские структуры не будет «категорических требований и обязательств, которые идут вопреки традициям».
Патриархия сообщила, что представители стран-членов Евросоюза и дипломаты высокого ранга во время всех встреч с иерархами Грузинской церкви обещали не связывать вопрос европейской интеграции Грузии с поддержкой пропаганды нетрадиционного образа жизни, и «есть записи этого».
ЕС потребовал от Грузии ради сохранения либерального безвизового режима отозвать законы о прозрачности иностранного финансирования и пропаганды ЛГБТ.