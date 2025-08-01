Власти Белоруссии решили открыть генконсульства в Казани и Уфе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Белоруссии приняли решение о преобразовании отделений посольства республики в Казани и Уфе в генеральные консульства, сообщает ТАСС.

Согласно постановлению Совета министров, опубликованному на национальном правовом интернет-портале, новые учреждения должны начать работу до 1 апреля 2026 года. В том же постановлении указано, что отделения посольства в этих городах будут закрыты к той же дате.

Также в документе отмечается, что Белоруссия планирует открыть отделение своего посольства в Воронеже до 30 декабря 2025 года. Министерству финансов поручено обеспечить выделение необходимого финансирования для организации работы новых дипломатических представительств.

В настоящее время у Белоруссии действуют генеральные консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, а в некоторых городах функционируют отделения посольства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гродно прошла торжественная церемония открытия генерального консульства России. Белоруссия прекратила работу своего генконсульства в Нью-Йорке.