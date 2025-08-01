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Власти Белоруссии решили открыть генконсульства в Казани и Уфе
Совет министров Белоруссии постановил преобразовать отделения посольства в Казани и Уфе в генеральные консульства к апрелю 2026 года.
Власти Белоруссии приняли решение о преобразовании отделений посольства республики в Казани и Уфе в генеральные консульства, сообщает ТАСС.
Согласно постановлению Совета министров, опубликованному на национальном правовом интернет-портале, новые учреждения должны начать работу до 1 апреля 2026 года. В том же постановлении указано, что отделения посольства в этих городах будут закрыты к той же дате.
Также в документе отмечается, что Белоруссия планирует открыть отделение своего посольства в Воронеже до 30 декабря 2025 года. Министерству финансов поручено обеспечить выделение необходимого финансирования для организации работы новых дипломатических представительств.
В настоящее время у Белоруссии действуют генеральные консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, а в некоторых городах функционируют отделения посольства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гродно прошла торжественная церемония открытия генерального консульства России. Белоруссия прекратила работу своего генконсульства в Нью-Йорке.