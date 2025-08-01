Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.27 комментариев
Губернатор Камчатки заявил о «вопиющем провале в безопасности» аэропорта
Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил о вопиющем провале обеспечения безопасности в новом терминале аэропорта, который удалось выявить из-за землетрясения 30 июля.
«Декоративные потолочные панели не выдержали нагрузки, деформировались и выпали из креплений, создав угрозу жизни и здоровью людей», – отметил Солодов в Telegram-канале.
Губернатор региона добавил о необходимости проявления хладнокровия и профессионализма каждым сотрудником аэропорта в экстренных ситуациях.
«Недостаточная готовность персонала к работе в условиях чрезвычайной ситуации абсолютно неприемлема и недопустима. Проконтролирую каждый этап устранения этих недоработок», – подчеркнул он.
Напомним, 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало самым мощным событием за всю историю наблюдений в этом регионе. Поднявшаяся после землетрясения волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Камчатке зафиксировали серию афтершоков после землетрясений.
Ученые в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили, что афтершоковый процесс после землетрясения затянется на месяцы.