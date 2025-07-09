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Полиция Тюмени выявила 38 мигрантов-нарушителей на стройках, рынках и в кафе
Полиция Тюмени за неделю задержала 38 нарушителей миграционного режима
Во время рейдов в Тюмени выявлены иностранцы, нарушившие миграционные правила, включая отсутствие документов и незаконную трудовую деятельность.
Проверки проводились с силовой поддержкой бойцов регионального управления Росгвардии, сообщает МВД России в Telegram. За неделю сотрудники полиции посетили различные стройплощадки, рынки и заведения общественного питания, где выявили 38 случаев нарушений миграционного законодательства.
На строительстве образовательного учреждения в Тюменском районе были задержаны десять иностранцев за нарушение режима пребывания и один мигрант – за повторное административное нарушение. На рынках и в заведениях общепита обнаружили четырех нелегально работающих иностранцев и еще троих, нарушивших правила пребывания в стране.
В жилых комплексах полиции удалось задержать двух мигрантов, уклонявшихся от иммиграционного контроля. 11 приезжих также не соблюдали установленные правила. Все нарушители привлечены к административной ответственности.
Семеро из задержанных не смогли предъявить правоустанавливающие документы. В отношении этих граждан вынесены постановления о выдворении из России в соответствии с ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Петербурге ликвидировали агентство, занимавшееся наймом нелегальных нянь. А в Подмосковье в логистическом хабе маркетплейса обнаружили 82 мигрантов-нарушителей.