Число жертв наводнения в Техасе превысило сто человек

В Техасе число погибших от наводнения достигло 110 человек

Tекст: Денис Тельманов

Число погибших в результате наводнений в штате Техас выросло до 110 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS и местные власти.

Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил, что «по меньшей мере 110 человек признаны погибшими». В округе Керр пропал без вести 161 человек, в других округах – еще не менее 12, уточнил он.

Национальная метеорологическая служба США в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) объявила чрезвычайную ситуацию в ряде городов округа Керр из-за внезапных наводнений. По информации телеканала CNN, более полумиллиона жителей региона остаются под угрозой новых паводков. Власти Техаса направили все возможные ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с разрушительным наводнением, подчеркнул губернатор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Техаса Грег Эбботт и американские СМИ заявили, что в результате сильного наводнения в Техасе погибли 109 человек, включая почти 30 детей.

Жертвами урагана «Хелен» в США стали как минимум 227 человек.