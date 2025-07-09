Президент Финляндии предсказал затяжной конфликт на Украине

  • Новость часаКремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву
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    Как провалилась идея «технократического мирового правительства»
    Рогов рассказал о смелом броске российских бойцов по дну Каховского водохранилища
    ЦРУ выразило готовность предоставить Трампу разведданные о химоружии на Украине
    Посольство ФРГ в Москве извинилось за публикацию карты с фейковым флагом СССР
    МИД указал Трампу на преступные удары Украины по Курску и Рыльску
    Пекин призвал фон дер Ляйен не вмешиваться в отношения России и Китая
    Мерц: Дипломатические пути решения конфликта на Украине исчерпаны
    Эстония пригрозила заблокировать пакет санкций ЕС против России
    Москва призвала Баку отказаться от жесткости к задержанным россиянам
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Первого июля страной – председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение в последнее время однозначно говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. А необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена еще и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам цензура

    В наши дни возродить цензуру невозможно даже чисто технически. Государство не обладает монополией на информацию – и уже никогда не сможет ее восстановить. Когда со смартфона вы можете вещать хоть на весь мир – почту, телеграф, да и типографии захватывать бессмысленно. Так стоит ли пробовать?

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    Илья Ухов Илья Ухов Кадышева в Казани работает на Русский мир

    Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.

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    9 июля 2025, 13:46 • Новости дня

    Президент Финляндии предсказал затяжной конфликт на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнения в возможности достижения перемирия на Украине до конца лета, несмотря на некоторое воодушевление после переговоров в Ватикане.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью телеканалу CBC, что, по его мнению, украинский конфликт вряд ли завершится до конца лета, передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Одну неделю я настроен оптимистично, другую – пессимистично. Сейчас я настроен весьма пессимистично в отношении того, что перемирие будет достигнуто до конца лета».

    Стубб отметил, что встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского перед похоронами папы римского Франциска в Ватикане вызвала у него определенную надежду на скорое прекращение огня. Однако, по его словам, пока рано говорить о конкретном прогрессе в переговорах.

    Президент Финляндии также заявил, что мировое сообщество постепенно приближается к осознанию необходимости положить конец конфликту на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия начала подготовку к выходу из Оттавской конвенции о минах. Полиция Финляндии раскрыла мошенничество при поставках бронежилетов вооруженным силам Украины. В стране возродили рабство на клубничных плантациях.

    8 июля 2025, 14:41 • Новости дня
    Главком ВСУ потребовал «восстановить позиции» в Курской и Белгородской областях
    Главком ВСУ потребовал «восстановить позиции» в Курской и Белгородской областях
    @ Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский выступил с требованием «вернуть утраченные позиции» на территории Курской и Белгородской областей России.

    Соответствующее заявление он сделал на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

    «Акцентировал на действиях наших подразделений в активной обороне – на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области. Отметил восстановление позиций и удержание территорий в Курской и Белгородской областях РФ», – написал Сырский.

    Он также доложил о сложной ситуации на ряде участков фронта, выделив Покровское, Лиманское, Новопавловское и Северо-Слобожанское направления. По его словам, за последние сутки произошло 188 боевых столкновений.

    Кроме того, главком ВСУ заявил о продолжающихся усилиях по наращиванию беспилотной составляющей обороноспособности страны, в том числе для защиты тыловых городов, отражения штурмов и проведения атак DeepStrike по российской территории.

    Напомним, 26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

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    9 июля 2025, 01:38 • Новости дня
    Хинштейн сообщил подробности атаки беспилотников ВСУ на пляж в Курске

    Жертвой удара ВСУ стал эвакуировавший людей с пляжа в Курске росгвардеец

    Хинштейн сообщил подробности атаки беспилотников ВСУ на пляж в Курске
    @ rosguard.gov.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Среди погибших в результате атаки беспилотников ВСУ на пляж в Курске оказался сотрудник Росгвардии, который эвакуировал отдыхающих, пострадал пятилетний ребенок, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил, что погибли трое мужчин, в том числе сотрудник Росгвардии. «Вместе с товарищем они выехали на пляж после того, как люди начали сообщать об атаке беспилотника. Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошел второй взрыв. К сожалению, росгвардеец не выжил», – сообщил Хинштейн в Telegram.

    Хинштейн выразил соболезнования семье погибшего и заявил, что уже обсудил с руководством Росгвардии представление сотрудника к государственной награде посмертно.

    Всего в результате атаки пострадали семь человек, в том числе пятилетний мальчик. Пятеро пострадавших, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

    Хинштейн назвал удар по пляжу беспрецедентно жестоким и отметил, что место было мирным, без каких-либо военных объектов. Он выразил уверенность, что подобные действия не останутся безнаказанными и все причастные понесут заслуженное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хинштейн сообщил о гибели трех человек в результате украинской атаки на пляж в Курске.

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    9 июля 2025, 13:20 • Видео
    Украина меняет правительство. Чего ждать?

    Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

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    8 июля 2025, 22:15 • Новости дня
    ЦРУ выразило готовность предоставить Трампу разведданные о химоружии на Украине
    ЦРУ выразило готовность предоставить Трампу разведданные о химоружии на Украине
    @ Mattie Neretin/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил о готовности предоставить президенту США Дональду Трампу разведывательные данные по вопросу применения химического оружия на Украине.

    В ходе заседания президентского кабинета в Белом доме Рэтклифф уточнил, что не может раскрыть детали таких данных в публичном формате, но готов сделать это лично президенту, передает ТАСС.

    По словам Рэтклиффа, если факт применения химоружия был бы задокументирован, это являлось бы нарушением всех международных норм и соглашений о ведении конфликтов.

    «Вы, конечно, не потерпите и не допустите нарушения кем-либо норм международного права», – добавил директор ЦРУ, обращаясь к Трампу. Тот ответил: «Это верно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии включили в санкционный список начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко. В российском посольстве в Британии заявили, что Лондон такими санкциями стремится отвлечь внимание от применения украинскими войсками химоружия.

    В ноябре Киев передал ОЗХО образцы с территории Украины, а организация заявила, что обнаружила в них следы отравляющего вещества CS.

    Россия представила ОЗХО доказательства применения Украиной химического оружия в Курской области. В ноябре сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине зафиксировали более 400 случаев использования украинской стороной химических средств. 

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    9 июля 2025, 11:37 • Новости дня
    Мерц: Дипломатические пути решения конфликта на Украине исчерпаны
    Мерц: Дипломатические пути решения конфликта на Украине исчерпаны
    @ IMAGO/Stefan Zeitz Photography/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине больше нельзя решить дипломатическим путем.

    Выступая в Бундестаге, он выразил мнение, что дипломатические методы урегулирования ситуации на Украине полностью «исчерпаны», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о невозможности завершить СВО политико-дипломатическим путем. При этом он высказал мнение о приоритетности дипломатических путей решения задач специальной военной операции, отметив важность политических инструментов.

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    9 июля 2025, 11:18 • Новости дня
    Дипломат Мирошник указал Трампу на преступные удары Украины по Курску и Рыльску
    Дипломат Мирошник указал Трампу на преступные удары Украины по Курску и Рыльску
    @ vk.com/sledcomru

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев, теряя десятки километров ежесуточно, прибегает к запрещенным методам ведения войны. Все для того, чтобы оказать влияние на внутреннюю повестку России и создавать неприемлемые условия для жизни людей, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее украинские беспилотники атаковали городской пляж в Курске. Противник также ударил по инфекционному корпусу Рыльской больницы.

    «За минувшие сутки в результате преднамеренных и преступных действий Киева только на территории Курской области, по предварительным данным, пострадали 13 человек. Из них трое погибли», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима. По его словам, противник, нанося удары по невоенным объектам, пытается посеять панику и страх среди россиян.

    «ВСУ «проседают» на поле боя, теряя десятки километров ежесуточно. Кроме того, они ощущают фантомные боли после катастрофического для них поражения в российском приграничье. В этих условиях украинская сторона, игнорируя нормы международного гуманитарного права, прибегает к запрещенным методам. Все для того, чтобы оказать влияние на внутреннюю повестку России и создавать неприемлемые условия для жизни людей», – пояснил собеседник.

    «Действия Киева должны быть осуждены мировым сообществом. Но крайне сложно требовать порицания от стран, которые являются спонсорами киевского руководства и их, говоря на сленге, «крышей», которая блокирует расследования и поставляет оружие. Более того, они же стремятся построить виртуальную картинку «страдающей» Украины», – добавил Мирошник. Он призвал Дональда Трампа, который обещает ВСУ «оборонительное» вооружение, и остальных западных лидеров ответить себе на вопрос: хотят ли они быть соучастниками преступлений Киева.

    «Кроме того, населению западных стран необходимо четко понимать: когда офис Владимира Зеленского клянчит оружие, то делает это в том числе для дальнейшего нанесения ударов по российским гражданским объектам, местам массового посещения, больницам, промышленным предприятиям гражданского сектора, в чем мы лишний раз убедились за последние сутки на примере Курской области», – подчеркнул дипломат.

    «Россия ответит на преступления противника. При этом наши бойцы ударят не по гражданским объектам, а по военным, максимально ослабляя возможности ВСУ. А Западу, повторю, необходимо понять и осознать для себя, кого они поддерживают. Украина находится вне закона. Она предпринимает действия, которые неприемлемы для цивилизованных стран», – заключил Мирошник.

    Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе беспилотника ВСУ по городскому пляжу в Курске. Погибли три человека, один из них – сотрудник Росгвардии, который в момент происшествия оказывал помощь людям. Глава региона пообещал представить его к государственной награде.

    Еще семь человек пострадали, в том числе пятилетний мальчик. Очевидцы рассказали, что во время атаки ребенок закрывал собой маму. Он находится в реанимации с тяжелыми ожогами. Еще один раненый в момент удара шел мимо пляжа. Он услышал крики людей и бросился им на помощь – в этот момент взорвался боеприпас.

    Кроме того, украинский беспилотник ударил по инфекционному корпусу Рыльской больницы и зданию скорой помощи в Курской области. В результате пострадали два человека: у 30-летней женщины резаная рана груди, в состоянии средней степени тяжести ее отправили в областную больницу. У второй женщины диагностировали ранение правого бедра, ушиб мягких тканей правого колена.

    В результате удара дрона пострадало остекление зданий, загорелась кровля. Еще один пожар произошел в административном здании ЗАО «Агрофирма Рыльская» (входит в кондитерский холдинг «Объединенные кондитеры»), которое также подверглось атаке БПЛА.

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    8 июля 2025, 21:25 • Новости дня
    Украина решила сменить послов сразу в 20 странах

    Власти Украины анонсировали масштабную смену послов в странах G7 и G20

    Украина решила сменить послов сразу в 20 странах
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинское руководство планирует провести крупную дипломатическую ротацию, в ходе которой будут назначены новые послы в США и ряде других стран.

    Власти Украины намерены заменить около 20 своих послов, включая представителей в США и государствах G7 и G20, передает РИА «Новости». Как сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на главу МИД Андрея Сибигу, речь идет о масштабной ротации дипломатического корпуса, призванной «дать новое дыхание» украинской дипломатии.

    Сибига отметил, что смена в том числе затронет посла Украины в США Оксану Маркарову, которую Владимир Зеленский уведомил о завершении ее дипмиссии, предложив остаться в правительственной команде. Министр заявил, что Маркарова была «одной из самых успешных» послов, однако подчеркивает важность ротации кадров.

    По информации канала, ожидается подписание около 20 президентских указов о смене глав дипмиссий в странах G7, G20 и других значимых странах для внешней политики Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении назначить нового посла в США.

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    8 июля 2025, 16:06 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против пяти китайских компаний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев расширил ограничительные меры, введя санкции против пяти различных китайских компаний, среди которых производители оборудования и IT-компании.

    Указ о введении новых санкций был опубликован на сайте офиса Владимира Зеленского во вторник, передает РИА «Новости». Под санкции попали производитель металлообрабатывающего оборудования NINGBO BLIN Machinery Co, компания, занимающаяся производством и продажей чипов Shenzhen Jinduobang Technology Co, а также разработчик программного и аппаратного обеспечения Shenzhen Royo Technology Co.

    В список также вошли фирма Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co, выпускающая детали для медицинского и аэрокосмического оборудования, и Central Asia Silk Road International Trade.

    Среди введенных ограничительных мер – блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на визиты и передачу интеллектуальной собственности, прекращение торговых и культурных связей.

    Санкции распространяются на прекращение всех торговых соглашений, культурных обменов и научного сотрудничества с компаниями, а также на лишение их украинских государственных наград.

    Ранее Зеленский ввел санкции против российских граждан и юрлиц из КНР и Белоруссии. Он также подписал указ о введении бессрочных санкций в отношении ряда российских общественных организаций и компаний, включая детский центр «Артек».

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    9 июля 2025, 03:55 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области
    Российские войска выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины выбиты из Каменского в Запорожской области, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов.

    По словам Рогова, российские войска освободили населенный пункт. «Украинские боевики отступили в сторону Степногорска», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях он сообщил, что российские подразделения установили контроль над западной частью Каменского. Украинские военные были вытеснены к северным и северо-восточным окраинам населенного пункта. Через Каменское и Степногорск открывается дорога на город Запорожье.

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    9 июля 2025, 08:24 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по военным аэродромам на Украине

    Подполье сообщило об ударах по четырем аэродромам в центральной части Украины

    Подполье сообщило об ударах по военным аэродромам на Украине
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Аэродромы в Киевской области, Полтаве и Житомире подверглись ударам, причем в Гостомеле зафиксировано попадание непосредственно по взлетно-посадочной полосе, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Удары по аэродромам в Киевской области, Полтаве и Житомире были нанесены российскими силами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лебедева.

    По его словам, «в Киевской области прилет в аэродром в Гостомеле. В Полтаве несколько в аэродром. В Житомире в аэродром». Лебедев также сообщил о поражении района аэропорта в Харькове.

    Массированные удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить с 10 октября 2022 года. Это произошло спустя два дня после теракта на Крымском мосту, в котором власти России обвинили украинские спецслужбы. В числе целей российских ударов – объекты оборонной промышленности, военного управления и связи на всей территории Украины.

    При этом, как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

    Напомним, на прошлой неделе подполье сообщало, что в Киевской области системы ПВО оказались перегружены из-за ударов по складам, логистическим центрам и объектам с топливом.

    Позднее в районе Чугуева в Харьковской области были зафиксированы удары по пунктам размещения украинских военных и иностранных наемников.

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    8 июля 2025, 23:26 • Новости дня
    Взрывы произошли в Киеве и Киевской области
    Взрывы произошли в Киеве и Киевской области
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве и Киевской области прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Кроме того, сообщается о взрывах городе Днепре (Днепропетровске), подконтрольном украинским войскам Херсоне и на той части Запорожской области, которая также удерживается ВСУ, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Николаеве также прогремел взрыв.

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    9 июля 2025, 11:52 • Новости дня
    Скачко объяснил смену Зеленским послов в 20 странах

    Политолог Скачко: Зеленский пытается сменой послов усилить украинское лобби

    Скачко объяснил смену Зеленским послов в 20 странах
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский хочет сменить послов в 20 государствах, чтобы усилить проукраинские настроения в Европе, а также руками дипломатов обеспечить вывод своих капиталов в офшоры, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее сообщалось, что Киев планирует ротацию глав диппредставительств в странах G7 и G20.

    «Над Украиной нависла угроза прекращения самого существования. И на этом фоне Киеву как никогда нужна дипломатическая поддержка. Владимир Зеленский хочет, чтобы новые послы в странах Бенилюкса и Германии усилили проукраинские настроения в обществе, а также способствовали наращиванию военных поставок ВСУ», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Смена глав диппредставительств в Северной Европе происходит, в том числе в рамках борьбы с негативным наследием, которое оставил предыдущий украинский посол в Берлине Андрей Мельник. Зеленский хочет улучшить репутацию Киева. Но я думаю, у него это не получится, поскольку на Украине сейчас просто нет профессиональных дипломатов», – отметил аналитик.

    «Смена послов в таких странах, как Великобритания и Франция, кроме вышеназванных целей, преследует еще одну: помощь Банковой в выводе капиталов в офшоры, контролируемые Лондоном и Парижем. Среди нынешних диппредставителей далеко не все согласятся участвовать в этих схемах, поэтому Зеленский поставит лояльных вместо относительно умных», – продолжил собеседник.

    «Не исключаю, что на смену позорящейся Оксаны Маркаровой на пост посла в США придет украинский премьер Денис Шмыгаль. В этой ситуации Зеленскому придется поступиться нелюбовью к главе кабмина, поскольку – по замыслу Банковой – технократ имеет шансы улучшить отношения Киева и Вашингтона», – детализировал эксперт. К тому же политолог допустил, что Зеленский попытается усилить украинское лобби сменой послов в странах БРИКС на фоне очевидной растущей мощи этого объединения.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Зеленский планирует заменить послов в государствах G7 и G20, чтобы «усилить эти страны, в том числе – трек США». Сибига также отметил, что смена в том числе затронет посла Украины в США Оксану Маркарову, которую Владимир Зеленский уведомил о завершении ее дипмиссии, предложив остаться в правительственной команде. Министр заявил, что Маркарова была «одной из самых успешных» послов, однако подчеркнул важность ротации кадров. Всего ожидается подписание 20 указов о смене глав диппредставительств.

    Депутат Верховной рады из фракции «Европейская солидарность» София Федина ранее говорила о необходимости замены Маркаровой, поскольку та не поддерживает контактов с американской администрацией, а отношения между странами остаются сложными.

    По словам Фединой, при смене администрации в США обычно происходит обновление посольского состава для налаживания связи с новой властью, однако Киев этим не воспользовался, и теперь «время исправлять ситуацию». В качестве возможного кандидата она предложила Валерия Чалого, ранее уже работавшего в этой должности в 2015–2019 годах.

    В прошлом году спикер Палаты представителей Майк Джонсон требовал увольнения Маркаровой из-за организации визита Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании в сопровождении только представителей Демократической партии. Конгрессмен назвал это вмешательством в президентские выборы в США.

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    9 июля 2025, 13:18 • Новости дня
    Рогов рассказал о смелом броске российских бойцов по дну Каховского водохранилища
    Рогов рассказал о смелом броске российских бойцов по дну Каховского водохранилища
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России совершили марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Это позволило развить наступление на Каменское. Причем российские военные смогли дойти по берегу Днепра до следующего населенного пункта Плавни, где также завязались бои, рассказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее ВС России выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области.

    «Каменское – это очень непростой с точки зрения географии населенный пункт. Он находится на берегах Днепра и разделен рекой Янчекрак. Кроме того, речь идет о сплошном укрепрайоне, где ВСУ выстроили глубокоэшелонированную оборону», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

    Впрочем, российские бойцы вновь проявили смекалку, как это было, например, с операцией «Поток». «Наши ребята совершили марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Местами оно сухое. Но есть участки с илом и грязью, где можно увязнуть – это было проблемой. Военнослужащие ВС России справились хорошо», – подчеркнул собеседник.

    По его словам, это позволило развить наступление на севере Каменского. «Причем в боях за северную часть села российские военные – меньшей численностью, чем противник – смогли дойти по берегу Днепра до следующего населенного пункта Плавни», – указал Рогов.

    «Таким образом, давление на группировку ВСУ оказывалось не только с юга, как это классически происходит на Запорожском участке фронта. Противник не выдержал и бежал из Каменского. Сейчас там идет зачистка», – добавил член ОП. Освобождение села будет иметь важное значение, поскольку на Степногорском направлении это предпоследний населенный пункт на пути к Запорожью, отметил собеседник.

    «Противник удерживает еще Степногорск. Армия России накрывает его ФАБами и артиллерией. На этом участке у ВСУ выстроена основательная линия обороны. Также подтянуты подкрепления, включая спецподразделения ГУР и иностранных наемников. Кроме того, украинские военные используют колоссальное количество ударных дронов, пытаясь таким образом не допустить ближнего боя с нашими военными. Нам предстоит серьезная работа», – заключил Рогов.

    Ранее российские войска выбили подразделения ВСУ из Каменского в Запорожской области. По информации Рогова, противник отступил в сторону Степногорска. Как отмечает РИА «Новости», ранее ВС России водрузили в центре Каменского российский триколор.

    Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва – Симферополь. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.

    Военный корреспондент Алексей Гавриш сообщил, что на Запорожском направлении впервые за долгое время ужесточились бои, а линия фронта заметно растягивается. «Наша армия начала свое движение на этом участке фронта. Активно используются FPV-дроны, активно используется воздушная разведка, артиллерия. И наши бойцы небольшими группами прощупывают вражескую оборону», – сказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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    9 июля 2025, 12:34 • Новости дня
    По военным аэродромам Украины нанесен групповой удар «Кинжалами»
    По военным аэродромам Украины нанесен групповой удар «Кинжалами»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на среду ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по инфраструктуре военных аэродромов, сообщили в Минобороны.

    Цель удара была достигнута. Все назначенные объекты в итоге были поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Также оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов. Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 135 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО были сбиты девять управляемых авиабомб, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS и 226 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 68 477 беспилотников,  614 ЗРК, 24 167 танков и других бронемашин, 1576 боевых машин РСЗО, 27 176 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 891 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в среду подполье сообщило об ударах по четырем аэродромам в центральной части Украины.

    Накануне ВС России поразили объекты газо-энергетической инфраструктуры украинского ВПК.

    Ранее Минобороны заявило об успешном массированном ударе по военным целям в Киеве.

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    8 июля 2025, 14:35 • Новости дня
    Почти половина жителей Украины прогнозирует разруху и отток населения из страны

    Число пессимистично оценивающих будущее страны украинцев выросло в девять раз

    Почти половина жителей Украины прогнозирует разруху и отток населения из страны
    @ Sergei Chuzavkov/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Результаты свежего опроса Киевского международного института социологии показывают, что почти половина граждан Украины считает перспективы своей страны мрачными, отмечая риск оттока населения.

    На Украине зафиксирован значительный рост доли граждан, которые пессимистично оценивают будущее страны, сообщает ТАСС.

    Согласно данным опроса Киевского международного института социологии, опубликованным изданием «Украинская правда», доля украинцев, считающих, что через десять лет страну ждет разруха и массовая эмиграция, достигла 47%. Еще в октябре 2022 года этот показатель составлял всего 5%.

    За последние два года число пессимистов увеличилось в девять раз. В 2024 году их было 28%, а уже летом эта цифра приблизилась к половине респондентов. Опрос проводился с мая по июнь, дополнительные детали исследования не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что принцип территориальной целостности не распространяется на Украину, так как он касается только государств, в которых обеспечиваются равноправие и самоопределение народов. Войска Украины были выбиты с ряда позиций в населенном пункте Воскресенка на западе Донецкой народной республики.

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    9 июля 2025, 00:06 • Новости дня
    Жертвами атаки беспилотника ВСУ на пляж в Курске стали три человека
    Жертвами атаки беспилотника ВСУ на пляж в Курске стали три человека
    @ Здравоохранение Курской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинского БПЛА на пляж в Курске погибли три человека, пострадали шестеро, в том числе ребенок, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Атаке подвергся пляж «Городской». Сначала сообщалось о четырех пострадавших – мужчине с проникающим ранением в грудную клетку, а также двух женщинах и ребенке с ожогами.

    Позднее Хинштейн сообщил в Telegram: «К глубокой скорби, в результате атаки на городской пляж трое человек скончались на месте. Приношу искренние соболезнования родным. Близким будет оказана вся необходимая помощь».

    Кроме того, по его словам, число пострадавших увеличилось до шести человек – один мужчина получил осколочное ранение плеча, другой – травму ребер и осколочные ранения. Пострадавшие госпитализированы.

    «Подлый, бесчеловечный удар украинских преступников! Поздно вечером, в праздник врагом сознательно был нанесен удар по месту, где находились мирные жители! Это не поддается никакому разумному объяснению!» – заявил он.

    Кроме того, в Глушковском районе дрон атаковал частный дом, 70-летний мужчина получил осколочные ранения лица и глаза.

    И.о. главы города Сергей Котляров сообщил в соцсети «ВКонтакте», что ПВО сбили украинский БПЛА. Повреждения получили несколько домов в Железнодорожном округе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара беспилотника по частному дому в селе Ходяковка Курской области погиб 61-летний местный житель.

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