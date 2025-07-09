  • Новость часаДипломат Мирошник указал Трампу на преступные удары Украины по Курску и Рыльску
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    Кто выиграет от исторического падения доллара
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    Пекин призвал фон дер Ляйен не вмешиваться в отношения России и Китая
    Мерц: Дипломатические пути решения конфликта на Украине исчерпаны
    Сенатор Грэм заявил о поддержке Трампом новых санкций против России
    Скачко объяснил смену Зеленским послов в 20 странах
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Первого июля страной – председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение в последнее время однозначно говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. А необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена еще и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам цензура

    В наши дни возродить цензуру невозможно даже чисто технически. Государство не обладает монополией на информацию – и уже никогда не сможет ее восстановить. Когда со смартфона вы можете вещать хоть на весь мир – почту, телеграф, да и типографии захватывать бессмысленно. Так стоит ли пробовать?

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    Илья Ухов Илья Ухов Кадышева в Казани работает на Русский мир

    Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.

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    9 июля 2025, 11:59 • Новости дня

    Захарова заявила о желании России видеть Украину процветающей страной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва стремится к стабильности и процветанию Украины, в отличие от Запада, который использует страну как инструмент, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, Москва считает абсолютно необходимым видеть на Украине развитое государство, передает РИА «Новости».

    Захарова отметила, что американские инвесторы начали корректировать собственные планы по вложениям на Украине, поскольку сочли такие инвестиции бесперспективными. «Не потому, что нам не хочется видеть Украину процветающей, стабильной и мирной страной. Нам-то как раз этого не просто хочется, нам это необходимо», – заявила она.

    Дипломат добавила, что, по мнению Москвы, милитаризация Украины, объявленная на Западе, не имеет целью построение стабильного государства, а направлена на использование страны в качестве инструмента для достижения западных целей.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна использоваться третьими сторонами против России. Он указывал на необходимость устранить нацистские элементы на Украине и подчеркивал, что Запад воюет с Россией руками украинцев.

    8 июля 2025, 16:00 • Новости дня
    Путин назвал поддержку многодетных семей приоритетом для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка большой и крепкой многодетной семьи является безусловным стратегическим приоритетом для страны.

    По его словам, этот вопрос напрямую связан с будущим народа России, поэтому важно эффективно развивать демографические, экономические и социальные меры, а также укреплять сотрудничество между властями и общественными организациями.

    Путин приветствовал участников Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» в Национальном центре «Россия» и отметил, что мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, проводится второй раз, но уже стало популярным и обзавелось традициями.

    Он отдельно подчеркнул значимость церемонии бракосочетания, которая в этом году собрала более 200 пар. В обращении, опубликованном на сайте Кремля, президент пожелал новым семьям беречь искренние чувства, взаимопонимание, уважение, доверие, а также следовать семейным ценностям, переданным предками – почитанию старших, заботе о детях и святости материнства.

    Ранее Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом.

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    8 июля 2025, 14:41 • Новости дня
    Главком ВСУ потребовал «восстановить позиции» в Курской и Белгородской областях
    Главком ВСУ потребовал «восстановить позиции» в Курской и Белгородской областях
    @ Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский выступил с требованием «вернуть утраченные позиции» на территории Курской и Белгородской областей России.

    Соответствующее заявление он сделал на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

    «Акцентировал на действиях наших подразделений в активной обороне – на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области. Отметил восстановление позиций и удержание территорий в Курской и Белгородской областях РФ», – написал Сырский.

    Он также доложил о сложной ситуации на ряде участков фронта, выделив Покровское, Лиманское, Новопавловское и Северо-Слобожанское направления. По его словам, за последние сутки произошло 188 боевых столкновений.

    Кроме того, главком ВСУ заявил о продолжающихся усилиях по наращиванию беспилотной составляющей обороноспособности страны, в том числе для защиты тыловых городов, отражения штурмов и проведения атак DeepStrike по российской территории.

    Напомним, 26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

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    8 июля 2025, 18:20 • Видео
    Президент США выбрал войну

    Президента США выдвинули на Нобелевскую премию мира, о чем он давно мечтал. Однако он ее точно не получит. Во-первых, номинировал его Израиль. Во-вторых, Трамп решил всерьез втянуться в конфликт России и Украины.

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    9 июля 2025, 01:38 • Новости дня
    Хинштейн сообщил подробности атаки беспилотников ВСУ на пляж в Курске

    Жертвой удара ВСУ стал эвакуировавший людей с пляжа в Курске росгвардеец

    Хинштейн сообщил подробности атаки беспилотников ВСУ на пляж в Курске
    @ rosguard.gov.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Среди погибших в результате атаки беспилотников ВСУ на пляж в Курске оказался сотрудник Росгвардии, который эвакуировал отдыхающих, пострадал пятилетний ребенок, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил, что погибли трое мужчин, в том числе сотрудник Росгвардии. «Вместе с товарищем они выехали на пляж после того, как люди начали сообщать об атаке беспилотника. Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошел второй взрыв. К сожалению, росгвардеец не выжил», – сообщил Хинштейн в Telegram.

    Хинштейн выразил соболезнования семье погибшего и заявил, что уже обсудил с руководством Росгвардии представление сотрудника к государственной награде посмертно.

    Всего в результате атаки пострадали семь человек, в том числе пятилетний мальчик. Пятеро пострадавших, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

    Хинштейн назвал удар по пляжу беспрецедентно жестоким и отметил, что место было мирным, без каких-либо военных объектов. Он выразил уверенность, что подобные действия не останутся безнаказанными и все причастные понесут заслуженное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хинштейн сообщил о гибели трех человек в результате украинской атаки на пляж в Курске.

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    8 июля 2025, 12:29 • Новости дня
    Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК «Пэтриот»
    Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК «Пэтриот»
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил немецким властям передать Украине батарею зенитно-ракетного комплекса «Пэтриот» (Patriot), пишет портал Axios.

    По информации Axios, такое предложение он озвучил на фоне обсуждений с мировыми лидерами и приостановки американских поставок некоторых видов вооружений для Украины.

    На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил: «Нам придется отправить больше оружия на Украину. Оборонительное оружие, им нужно защищаться», – цитирует издание его слова. Позднее Пентагон подтвердил отправку дополнительного оборонительного вооружения на Украину по распоряжению Трампа.

    Однако, как отмечает издание, администрация Трампа не спешит расставаться с большим количеством американских ракет «Пэтриот», рассчитывая, что европейские страны увеличат свою долю военной помощи. Сам Трамп в беседе с Владимиром Зеленским пообещал немедленно отправить десять ракет «Пэтриот» и содействовать в поиске других вариантов поставок.

    Отмечается, что за день до этого канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к Трампу с просьбой разрешить передачу приостановленной партии «Пэтриот», а также выразил готовность закупить дополнительные батареи в США и отправить их Киеву. В ответ Трамп предложил Германии самостоятельно продать одну из своих батарей «Пэтриот» Украине.

    Напомним, Министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Позже Трамп заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия.

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    8 июля 2025, 12:34 • Новости дня
    Песков заявил о шоке из-за смерти Старовойта
    Песков заявил о шоке из-за смерти Старовойта
    @ Вячеслав Немышев/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самоубийство экс-главы Минтранса и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта не могло не шокировать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже», – отметил он, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Песков рассказал, что президент России Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о случившемся. При этом представитель Кремля отказался давать какие-либо дополнительные комментарии, отметив только, что подобная информация всегда трагична.

    Напомним, в понедельник экс-глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в парке Одинцовском городском округе. На его теле обнаружили огнестрельное ранение.

    Следователи нашли наградной пистолет рядом с телом Старовойта.

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    8 июля 2025, 12:43 • Новости дня
    Кремль допустил пересмотр списка недружественных государств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Список недружественных государств не является окончательным и может изменяться при изменении двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Безусловно, список недружественных стран может пересматриваться. Собственно, это не догма», – отметил Песков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что государство считается недружественным до тех пор, пока осуществляет недружественные шаги в отношении России. По словам Пескова, если такие шаги прекратятся и начнется восстановление отношений, может быть рассмотрен вопрос об изменении состава списка.

    При этом на данный момент, добавил представитель Кремля, перечень недружественных стран остается прежним и никаких изменений в него пока не внесено.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что государства, которые сейчас называются недружественными для России, на самом деле не являются таковыми, недружественные – это элиты в этих странах.

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    8 июля 2025, 14:24 • Новости дня
    В Совфеде оценили новые поставки оружия США Украине: Трамп не бросил киевскую игрушку Байдена

    Сенаторы: Трамп может быстро завершить конфликт на Украине, прекратив вооружать Киев

    В Совфеде оценили новые поставки оружия США Украине: Трамп не бросил киевскую игрушку Байдена
    @ Jens Buttner/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп, говоря об ударах ВС России по целям на территории Украины, не упоминает, что в результате украинских атак погибают российские мирные жители. В некотором смысле нынешний президент США начинает походить на своего предшественника, сказали газете ВЗГЛЯД сенаторы Владимир Джабаров и Андрей Климов. Ранее стало известно, что Пентагон по указанию Трампа направит Украине дополнительное вооружение.

    «Если бы Дональд Трамп на самом деле хотел завершить конфликт на Украине, он мог бы сделать это очень быстро, прекратив оказание любой помощи Киеву. Вместо этого он предпринимает другие шаги», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Кроме того, президент США однобоко смотрит на ситуацию, когда говорит об ударах ВС России по целям на украинской территории. «Он не знает, сколько мирных граждан, в том числе детей и пожилых людей, погибает, когда ВСУ атакуют российские города?» – возмутился парламентарий.

    В некотором смысле можно провести параллели между нынешний американским лидером и его предшественником. «Все руководители стран Запада в принципе друг на друга похожи по своим взглядам. Трамп же еще и эксцентричен. Он хватается за массу дел. В его политике не прослеживается последовательности», – рассуждает собеседник. «Впрочем, что бы ни говорил глава Белого дома, наши задачи в рамках спецоперации определены. Мы продолжим делать свое дело».

    Схожей точки зрения придерживается его коллега, сенатор Андрей Климов. Он указал, что несмотря на рациональные причины, Трамп «не бросает доставшуюся в наследство от Байдена киевскую игрушку». «Американский лидер постоянно повторяют тезис, что «это не его война», но это все же конфликт Штатов. Руководство страны так и не отказалось от планов вести боевые действия на территории Украины руками украинцев», – добавил собеседник.

    Глава Белого дома маневрирует в вопросе передачи оружия Киеву. «Заявление о возобновление поставок в некотором смысле логично. Здесь речь идет о серьезных деньгах, а Трамп – известный бизнесмен», – заключил Климов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США намерены поставлять Украине больше оружия. По его словам, речь идет в первую очередь об «оборонительных» средствах. «Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться. По ним очень сильно бьют», – сказал американский лидер в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

    Конфликт на Украине Трамп назвал «монстром, созданным (экс-президентом Джо) Байденом», снова упомянув недовольство урегулированием. «Я останавливаю войны, и мне неприятно видеть, как убивают людей», – подытожил он. Позже Пентагон анонсировал отправку дополнительного оружия Киеву по указу президента США.

    По информации издания Politico, поставки могут начаться после встреч американских и украинских чиновников в Италии и на Украине. Так, спецпосланник Трампа Кит Келлог встретится с украинским министром обороны Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи, рассказали собеседники газеты. За этим последуют встречи в Киеве на текущей и следующей неделях.

    Как сообщает Axios, Трамп пообещал Киеву «немедленно отправить десять противоракет Patriot – меньше, чем планировалось в рамках приостановленной поставки – и помочь найти другие способы поставок». Источники портала говорят, что накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил президенту США, что Германия готова купить у Штатов батареи Patriot и отправить их на Украину. Со своей стороны, Трамп предложил Германии продать украинской стороне одну из своих батарей Patriot, при этом расходы на покупку разделят США и европейские союзники.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что американский лидер вновь демонстрирует непоследовательность в своих высказываниях по украинскому вопросу. Он таже процитировал несколько высказываний Трампа: «Я доволен разговором с Путиным», «Я разочарован разговором с Путиным», «Мы не поставляем нового оружия Украине», «Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны».

    «Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак. Продолжать добиваться целей СВО. Возвращать нашу землю. Работать на Победу», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Напомним, о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News 1 июля. Спустя несколько дней после этого Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Президент США пообещал, что Вашингтон направит на Украину «столько оружия, сколько сможет», пишет The Wall Street Journal.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что пауза в поставках американского оружия на Украину связана со стандартной проверкой всей военной помощи Соединенных Штатов. По ее словам, Пентагон стремится удостовериться, что все поставки оружия отвечают интересам американской армии. В Госдепе говорили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлена передача только части вооружений.

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    8 июля 2025, 22:15 • Новости дня
    ЦРУ выразило готовность предоставить Трампу разведданные о химоружии на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил о готовности предоставить президенту США Дональду Трампу разведывательные данные по вопросу применения химического оружия на Украине.

    В ходе заседания президентского кабинета в Белом доме Рэтклифф уточнил, что не может раскрыть детали таких данных в публичном формате, но готов сделать это лично президенту, передает ТАСС.

    По словам Рэтклиффа, если факт применения химоружия был бы задокументирован, это являлось бы нарушением всех международных норм и соглашений о ведении конфликтов.

    «Вы, конечно, не потерпите и не допустите нарушения кем-либо норм международного права», – добавил директор ЦРУ, обращаясь к Трампу. Тот ответил: «Это верно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии включили в санкционный список начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко. В российском посольстве в Британии заявили, что Лондон такими санкциями стремится отвлечь внимание от применения украинскими войсками химоружия.

    В ноябре Киев передал ОЗХО образцы с территории Украины, а организация заявила, что обнаружила в них следы отравляющего вещества CS.

    Россия представила ОЗХО доказательства применения Украиной химического оружия в Курской области. В ноябре сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине зафиксировали более 400 случаев использования украинской стороной химических средств. 

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    8 июля 2025, 21:25 • Новости дня
    Украина решила сменить послов сразу в 20 странах

    Власти Украины анонсировали масштабную смену послов в странах G7 и G20

    Украина решила сменить послов сразу в 20 странах
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинское руководство планирует провести крупную дипломатическую ротацию, в ходе которой будут назначены новые послы в США и ряде других стран.

    Власти Украины намерены заменить около 20 своих послов, включая представителей в США и государствах G7 и G20, передает РИА «Новости». Как сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на главу МИД Андрея Сибигу, речь идет о масштабной ротации дипломатического корпуса, призванной «дать новое дыхание» украинской дипломатии.

    Сибига отметил, что смена в том числе затронет посла Украины в США Оксану Маркарову, которую Владимир Зеленский уведомил о завершении ее дипмиссии, предложив остаться в правительственной команде. Министр заявил, что Маркарова была «одной из самых успешных» послов, однако подчеркивает важность ротации кадров.

    По информации канала, ожидается подписание около 20 президентских указов о смене глав дипмиссий в странах G7, G20 и других значимых странах для внешней политики Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении назначить нового посла в США.

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    9 июля 2025, 10:20 • Новости дня
    CNN опубликовал запись угроз Трампа «бомбить» Москву и Пекин
    CNN опубликовал запись угроз Трампа «бомбить» Москву и Пекин
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеканал CNN опубликовал аудиозапись прошедшего года, в которой президент США Дональд Трамп обсуждает возможные военные действия против России и Китая.

    В записи, опубликованной CNN, Трамп вспоминает разговор с президентом России Владимиром Путиным, где заявил: «Если вы зайдете на Украину, я разбомблю к черту Москву. Говорю вам, у меня нет выбора». По словам Трампа, Путин не поверил этой угрозе полностью: «правда в том, что он поверил на 10%».

    Трамп также рассказал о беседе с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой пригрозил нанести удар по Пекину, если Китай решит начать военную операцию против Тайваня. Он заявлял, что председатель КНР воспринял эти слова как проявление безумия.

    Газета The Washington Post в прошлом году писала, что Трамп на одном из мероприятий для доноров его предвыборной кампании заявил, что если бы конфликт на Украине или на Тайване начался в срок его пребывания на президентском посту, он бы «бомбил Москву и Пекин».

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    8 июля 2025, 16:06 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против пяти китайских компаний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев расширил ограничительные меры, введя санкции против пяти различных китайских компаний, среди которых производители оборудования и IT-компании.

    Указ о введении новых санкций был опубликован на сайте офиса Владимира Зеленского во вторник, передает РИА «Новости». Под санкции попали производитель металлообрабатывающего оборудования NINGBO BLIN Machinery Co, компания, занимающаяся производством и продажей чипов Shenzhen Jinduobang Technology Co, а также разработчик программного и аппаратного обеспечения Shenzhen Royo Technology Co.

    В список также вошли фирма Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co, выпускающая детали для медицинского и аэрокосмического оборудования, и Central Asia Silk Road International Trade.

    Среди введенных ограничительных мер – блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на визиты и передачу интеллектуальной собственности, прекращение торговых и культурных связей.

    Санкции распространяются на прекращение всех торговых соглашений, культурных обменов и научного сотрудничества с компаниями, а также на лишение их украинских государственных наград.

    Ранее Зеленский ввел санкции против российских граждан и юрлиц из КНР и Белоруссии. Он также подписал указ о введении бессрочных санкций в отношении ряда российских общественных организаций и компаний, включая детский центр «Артек».

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    9 июля 2025, 03:55 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области
    Российские войска выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины выбиты из Каменского в Запорожской области, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов.

    По словам Рогова, российские войска освободили населенный пункт. «Украинские боевики отступили в сторону Степногорска», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях он сообщил, что российские подразделения установили контроль над западной частью Каменского. Украинские военные были вытеснены к северным и северо-восточным окраинам населенного пункта. Через Каменское и Степногорск открывается дорога на город Запорожье.

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    9 июля 2025, 08:24 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по военным аэродромам на Украине

    Подполье сообщило об ударах по четырем аэродромам в центральной части Украины

    Подполье сообщило об ударах по военным аэродромам на Украине
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Аэродромы в Киевской области, Полтаве и Житомире подверглись ударам, причем в Гостомеле зафиксировано попадание непосредственно по взлетно-посадочной полосе, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Удары по аэродромам в Киевской области, Полтаве и Житомире были нанесены российскими силами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лебедева.

    По его словам, «в Киевской области прилет в аэродром в Гостомеле. В Полтаве несколько в аэродром. В Житомире в аэродром». Лебедев также сообщил о поражении района аэропорта в Харькове.

    Массированные удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить с 10 октября 2022 года. Это произошло спустя два дня после теракта на Крымском мосту, в котором власти России обвинили украинские спецслужбы. В числе целей российских ударов – объекты оборонной промышленности, военного управления и связи на всей территории Украины.

    При этом, как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

    Напомним, на прошлой неделе подполье сообщало, что в Киевской области системы ПВО оказались перегружены из-за ударов по складам, логистическим центрам и объектам с топливом.

    Позднее в районе Чугуева в Харьковской области были зафиксированы удары по пунктам размещения украинских военных и иностранных наемников.

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    8 июля 2025, 23:26 • Новости дня
    Взрывы произошли в Киеве и Киевской области
    Взрывы произошли в Киеве и Киевской области
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве и Киевской области прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Кроме того, сообщается о взрывах городе Днепре (Днепропетровске), подконтрольном украинским войскам Херсоне и на той части Запорожской области, которая также удерживается ВСУ, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Николаеве также прогремел взрыв.

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    9 июля 2025, 10:57 • Новости дня
    Пекин ответил на требование фон дер Ляйен ограничить сотрудничество с Россией

    Пекин призвал фон дер Ляйен не вмешиваться в отношения России и Китая

    Пекин ответил на требование фон дер Ляйен ограничить сотрудничество с Россией
    @ Andy Wong/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пекин отверг требования главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ограничить сотрудничество с Москвой, подчеркнув, что взаимодействие между странами не является угрозой для других государств.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала на брифинге слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала Пекин сократить сотрудничество с Москвой, передает ТАСС.

    «Нормальное сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться вмешательству третьих сторон», – заявила она.

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне саммита ЕС – КНР потребовала от Китая изменить подход к поддержке России и открыть внутренний рынок для европейских компаний.

    Издание The New York Times писало, что Европейский союз оказался в сложной ситуации между крупнейшими экономиками мира – Соединенными Штатами и Китаем.

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