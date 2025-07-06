Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС

Tекст: Дарья Григоренко

Российская делегация принимает участие во встречах под председательством Бразилии, рабочая программа рассчитана на 6 и 7 июля, передает ТАСС.

На саммите Лавров планирует участие в многосторонних форматах, где главы делегаций обсудят итоги работы БРИКС по направлениям политики, экономики и культурно-гуманитарной сферы. Также министр проведет двусторонние встречи с партнерами для обсуждения актуальных международных и экономических вопросов.

В повестке дня саммита значатся вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления искусственным интеллектом, а также инициативы по укреплению мира и безопасности.

Ранее сообщалось, что турецкую сторону на саммите БРИКС в Бразилии планирует представить министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС по видеосвязи. МИД ранее объявил о поездке Лаврова на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро.