Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.0 комментариев
Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро
Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС.
Российская делегация принимает участие во встречах под председательством Бразилии, рабочая программа рассчитана на 6 и 7 июля, передает ТАСС.
На саммите Лавров планирует участие в многосторонних форматах, где главы делегаций обсудят итоги работы БРИКС по направлениям политики, экономики и культурно-гуманитарной сферы. Также министр проведет двусторонние встречи с партнерами для обсуждения актуальных международных и экономических вопросов.
В повестке дня саммита значатся вопросы здравоохранения, торговли, инвестиций, финансов, изменения климата, управления искусственным интеллектом, а также инициативы по укреплению мира и безопасности.
Ранее сообщалось, что турецкую сторону на саммите БРИКС в Бразилии планирует представить министр иностранных дел страны Хакан Фидан.
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС по видеосвязи. МИД ранее объявил о поездке Лаврова на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро.