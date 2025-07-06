АТОР не увидела роста числа россиян, отказавшихся от отдыха

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ассоциация туроператоров России не наблюдает увеличения числа россиян, отказавшихся от отдыха в 2025 году, передает ТАСС. Глава АТОР Майя Ломидзе в интервью агентству сообщила: «Судя по динамике, таких людей не стало больше в сравнении с прошлым годом».

По словам Ломидзе, те, кто не смог поехать в традиционные курортные места, предпочли альтернативные направления внутри страны. В числе популярных вариантов оказались побережье Каспийского моря, Балтика и регионы с большим количеством водоемов.

Ломидзе отдельно отметила успех Карелии, где расположено множество озер. По ее словам, этот регион неожиданно стал одним из лидеров внутреннего туризма.

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