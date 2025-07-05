Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.16 комментариев
На торгпредство России в Швеции сбросили пакет с краской
На территорию российского торгового представительства на шведской территории вновь произошло нападение, сообщило посольство России в этой стране.
Около 3.30 по местному времени (4.30 мск) на торгпредство России произошло нападение, с дрона на него сбросили пакет с краской, сообщили в дипмиссии, передает РИА «Новости».
В посольстве напомнили, что торгпредство является неотъемлемой частью российской дипломатической миссии.
Предыдущая атака на российское торговое представительство на шведской территории произошло 17 июня. Тогда его также атаковал беспилотный летательный аппарат, он сбросил пакет с краской.