В Тульской области предупредили об опасности атаки дронов

В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.2 комментария
В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.2 комментария
Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.9 комментариев
Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую.14 комментариев
В Москве задержан азербайджанский авторитет Вагиф Бакинский
Причиной задержания стало нарушение правил пребывания в России, передает «Коммерсант».
Сулейманова доставили в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве, откуда его планируют депортировать в Азербайджан, пишет издание.
Вагифа Сулейманова связывают с различными бизнес-проектами в столице, включая «Фуд-Сити» на Калужском шоссе. Он родился в Тбилиси, юность провел в Баку, а в Россию переехал в 1990-е годы. В ноябре 2006 года его уже задерживали в Москве за хранение гашиша в количестве 33 граммов.
Сообщается также, что кроме Вагифа Бакинского был задержан еще один авторитет из Азербайджана – Заур, которого задержали в Оренбурге.
Ранее в Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского. Его отпустили после допроса.
«Решение США – это четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок», – цитирует фон дер Ляйен ТАСС. По ее мнению, страны Евросоюза должны взять военные кредиты и провести совместные закупки вооружений под контролем Еврокомиссии.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что если Соединенные Штаты решат прекратить поставки, это станет серьезной неудачей для Украины, Европы и НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон приостановил поставки ракет для Украины. Решение затронуло ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.
«Мы поставляем оружие, да, но мы им дали очень много оружия. Мы поставляем вооружения, мы работаем с ними и стараемся помочь им. Но все не просто. Байден выпотрошил нашу страну, раздавая им оружие», – ответил Трамп в ролике, представленном Yahoo News.
Президент США добавил, что перед тем, как раздавать оружие другим, Вашингтон должен быть уверен в том, что стране самой его хватит, чтобы защититься при необходимости.
Напомним, ранее газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.
Российские власти неоднократно критиковали западные поставки вооружений на Украину, отмечая, что они затрудняют урегулирование конфликта и усиливают вовлеченность НАТО.
Информацию о гибели вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова подтвердили в правоохранительных органах, передает ТАСС.
По данным агентства, его тело обнаружили под окнами жилого дома на Рублевском шоссе.
Уточняется, что по данному факту начата проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее в июне в Ленинградской области в своем доме найден мертвым вице-губернатор Игорь Петров, на теле которого обнаружено огнестрельное ранение.
Пилавова, по предварительным данным, подорвала женщина-смертница, сказал собеседник ТАСС.
В четверг в результате взрыва в центре Луганска погиб бывший мэр города Пилавов, ранения получили еще три человека.
Энтомолог Марьинский объяснил механизм заражения гельминтами от комаров в Крыму
Крымские врачи сообщили, что на полуострове впервые выявили случай заражения паразитическими червями (гельминтами) через укус комара, передает «Lenta.ru». Данное заболевание называется дирофиляриозом и в основном встречается у животных.
«Заболевание дирофиляриоз хорошо известно и, к сожалению, также хорошо распространено на всей планете, абсолютно на всех континентах. Вызывается оно паразитическими круглыми червями (глистами), хозяевами которых могут становиться и люди. Это черви рода дирофилярия, что переводится как «злая нить», как бы намекая на неприятные последствия», – говорит Марьинский.
Он рассказывает, что заражение человека этой болезнью происходит довольно нетривиальным путем. Для развития дирофилярии нужны два хозяина: основной и промежуточный. Во взрослом виде паразит живет в теле основного хозяина (чаще всего — животного), где производит микроскопических личинок. Эти личинки попадают в кровь, и при укусе комар втягивает их вместе с кровью. В теле комара личинки развиваются, но не взрослеют – он всего лишь промежуточный хозяин. При следующем укусе комар может передать личинок другому теплокровному, включая человека.
«В основном дирофилярии поражают кошек, собак и некоторых других хищных млекопитающих. Долгое время считалось, что организм человека является для них тупиком, и они не могут в нем стать половозрелыми и начать производить личинок. Но сейчас в этом появляются некоторые сомнения», – делится собеседник.
Долгое время дирофиляриоз считался исключительно тропическим и субтропическим заболеванием, однако сейчас известны случаи абсолютно на всех континентах, продолжает энтомолог. В том числе на территории России в южных регионах с каждым годом регистрируется все больше случаев данного заболевания. Специалисты пока не уверены, с чем связан рост случаев: то ли дирофилярии распространяются из-за потепления климата, то ли их просто стали лучше выявлять благодаря развитию диагностики.
«Бояться дирофиляриоза не стоит. Даже если окажется, что все-таки дирофилярии могут развиваться в человеке, он для них не самый желаемый хозяин. Обычно все ограничивается тем, что крупный паразитический червь – длиной до нескольких сантиметров – вырастает под кожей человека, вызывая болезненную припухлость. Но оттуда его просто можно извлечь. Понятно, что это может быть в неприятных местах, но никакой угрозы человеческой жизни они обычно не несут», – объясняет Марьинский.
Специалист подчеркивает, что с данным заболеванием все чаще сталкиваются в южных регионах европейской части России. Однако вероятность передачи личинок дирофилярии при укусе кровососущего комара «исчезающе мала». Поэтому он призывает россиян не пугаться и не паниковать из-за укусов. Кроме того, в регионах, где фиксируется данное заболевание, врачи информированы о нем, а значит при необходимости смогут своевременно поставить верный диагноз.
«В том, что случай был зарегистрирован в Крыму, нет ничего удивительного, ведь регион подходит для распространения дирофиляриоза. Переносить дирофилярии могут самые разные виды комаров, поскольку кровососущие комары – очень большое семейство насекомых. И если малярию могут переносить только анофелисы (малярийные комары), то дирофилярии переносить может очень-очень большой набор видов комаров. Поэтому присматриваться, какой именно комар вас кусает, нет никакой необходимости», – заключил Марьинский.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте завоза брюшного тифа из стран Азии и Африки на фоне высокой заболеваемости этим заболеванием. Кроме того, она выразила обеспокоенность касательно увеличения завозов инфекций, передающихся через укусы комаров.
Центральный банк собирается установить ограничение на период использования банковских карт, у которых закончился срок действия, передает РБК. Об этом на Финансовом конгрессе в Петербурге заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
По ее словам, ранее решение о продлении сроков действия карт было принято совместно с рынком, чтобы граждане могли продолжать пользоваться ими в сложных условиях 2022 года. Однако сейчас ситуация изменилась, банки постепенно заменяют карты с истекшим сроком, и их количество снижается.
«Срок действия карты – это один из элементов, который препятствует фродным операциям. Мы сейчас рассматриваем вопрос ограничения этого срока. Необходимость в продлении отпадает, и заранее будет объявлен срок, чтобы банки успели завершить обслуживание таких карт», – сообщила Бакина.
Таким образом, регулятор рассчитывает повысить безопасность платежной системы и сократить возможности мошенников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росфинмониторинг с июня 2025 года получил право приостанавливать частые мелкие переводы на банковские карты россиян на срок до десяти дней при подозрении в сомнительных операциях.
Три израильских транспортных вертолета высадили спецназ в населенном пункте Яфур, что в 10 км от Дамаска, передает ТАСС. Операция продолжалась около пяти часов и была направлена на зачистку бывшей базы Республиканской гвардии Сирии. После завершения операции военные вернулись на израильскую территорию теми же вертолетами.
По информации телеканала, механизированные патрули израильской армии были замечены утром в районе поселка Рахле, расположенного возле ливано-сирийской границы к западу от Дамаска. Также военные присутствовали в районах Айн-Декер и Сайсун на реке Ярмук в провинции Дераа, где недавно прошла еще одна зачистка.
В ходе операций были обнаружены укрывающиеся боевики и тайники с оружием, а задержанные были вывезены на территорию Израиля. По информации телеканала Al Mayadeen, действия израильских военных проходили в координации с авиацией и наземными силами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар допустил возможность установления мирных отношений с соседними государствами при сохранении контроля над Голанами.
В Министерстве иностранных дел России заявили: «МИД подтверждает», комментируя информацию о признании нового афганского государства, передает ТАСС.
Как сообщает агентство, впервые с момента прихода движения «Талибан» к власти в 2021 году белый флаг с шахадой, принятый как официальный символ талибами, был вывешен над посольством Афганистана в Москве. Ранее на здании использовался трехцветный флаг прежних афганских властей.
Афганские дипломаты вынесли новый государственный флаг на балкон посольства и установили его, заменив старый символ страны на государственный знак Исламского Эмирата Афганистан.
Напомним, Верховный суд России приостановил запрет на деятельность движения «Талибан», в МИД РФ заявили, что это решение не влияет на обязательства Москвы соблюдать санкции Совета Безопасности ООН.
Движение «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) высоко оценило решение суда и выразило надежду на развитие дипломатических и экономических связей с Россией.
Фонтанка: В Петербурге отменили Главный военно-морской парад
Организаторы приняли решение отменить Главный военно-морской парад в Петербурге по соображениям безопасности, передает Фонтанка.ру.
В этом году военные корабли не выйдут в Неву и на Кронштадтский рейд, а также не состоится авиационная часть мероприятия. Тренировки пеших расчетов, в которых участвовали военные моряки, курсанты и кадеты, завершились в начале июля.
В программе ко Дню ВМФ в Петербурге остались возложение венков с участием официальных лиц и праздничный концерт на Дворцовой площади.
Главный военно-морской парад проводится в Петербурге с 2017 года, объединяя две площадки: Кронштадт и Сенатскую площадь. В 2024 году кронштадтскую часть парада также отменили.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о масштабной программе модернизации Военно-морского флота страны, которая включает строительство новых кораблей и подводных лодок.
Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 82%, сообщает ТАСС.
Кроме того, 83% опрошенных выразили уверенность в том, что глава государства хорошо выполняет свои обязанности.
При этом 57% респондентов положительно оценили работу российского правительства, что на один процентный пункт меньше, чем в предыдущем опросе. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин справляется с обязанностями, заявили 58% респондентов, что на два процентных пункта ниже по сравнению с предыдущими данными.
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42%, что на пять процентных пунктов ниже результатов предыдущего опроса. В поддержку КПРФ высказались 8% респондентов, за ЛДПР – 11%, а за «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» – по 3%.
Опрос фонда «Общественное мнение» был проведен с 27 по 29 июня среди 1,5 тыс. респондентов.
Павел Воля рассказал о ЧП на лодке перед концертом в Светлогорске
Комик признался, что вместе с командой отправился на лодке в плавание, но судно пошло ко дну, и им пришлось экстренно выпрыгивать, передает «Комсомольская правда».
Воля отметил: «На этой лодочке мы отошли, и такое вот случилось. Мы еле выпрыгнули. Спасение закончилось вот чем, мы привязали судно, чтобы оно не утонуло дальше».
Несмотря на ситуацию, артист провел концерт в Светлогорске и поблагодарил зрителей за теплый прием. Выступление состоялось без опозданий и происшествий.
Напомним, в сентябре Воля и его коллега Гарик Харламов объявили о «закрытии» Comedy Club, что оказалось шуткой.
На «Камазе» сотрудникам запретили проносить купленную еду и заказывать ее на работу
Сотрудники завода больше не могут проносить в здания заказанную еду, а также купленную в магазине пищевую продукцию, пишут «Вести Камаза». При этом работники могут приносить контейнеры с приготовленной дома едой для личного потребления.
Запрет касается и промышленных товаров, кроме тех, которые нужны для исполнения служебных обязанностей. Отмечается, что меры приняли из-за возможного массового отравления с учетом политической обстановки и вероятностью диверсий на фоне СВО.
Ранее замсекретаря Совбеза Юрий Коков заявил о росте вовлечения мигрантов из Средней Азии в диверсионную и террористическую деятельность на территории России.
В Киевской области были нанесены удары по системам противовоздушной обороны, складам и объектам с горюче-смазочными материалами, в результате чего произошла перегрузка ПВО, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.
«Киевская область... Основной удар – по логистике, ПВО, складам, объектам ГСМ. ПВО перегружена», – заявил он.
По данным Лебедева, в Черкасской области удары пришлись по складам, а в Днепропетровской области – по эшелонам, военной технике и ремонтным базам вооруженных сил Украины. Также отмечается, что ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве во время воздушной тревоги.
Кроме того, в Сумской области поражены железнодорожная инфраструктура и пункт временной дислокации ВСУ. Лебедев уточнил, что зафиксировано шесть ударов по этим целям.
В Полтавской области удары были нанесены по логистическим объектам, железнодорожной инфраструктуре и топливным базам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным на Украине. Участники подполья сообщили о взрывах на авиабазе украинских военных под Одессой. Активисты одесского подполья также заявили о ликвидации боевиков под Николаевом.
Второе за всю историю Петербурга июльское наводнение удалось предотвратить благодаря закрытию комплекса защитных сооружений, передает ТАСС.
Главный синоптик города Александр Колесов отметил: «Наводнение фактически уже бы состоялось, если бы КЗС не был бы закрыт. Так что можно с уверенностью говорить о том, что в Санкт-Петербурге в июле отмечалось второе наводнение за всю историю города».
За всю историю наблюдений подобное происходило только однажды – 12 июля 1865 года.
По словам Колесова, в акватории Финского залива порывы западного ветра достигали 22-27 метров в секунду. В самом Петербурге скорость ветра составляла от 15 до 19 метров в секунду, а в районе Кронштадта и дамбы – 20-23 метра в секунду. При закрытом КЗС уровень воды в Неве поднялся до 95 сантиметров, и утром ожидается рост примерно до 120 сантиметров.
В дирекции КЗС сообщили, что комплекс защитных сооружений был полностью закрыт. С внешней стороны дамб уровень воды превышал 180 сантиметров, что могло бы привести к затоплению, если бы не были приняты меры.
Непогода затронула и Ленинградскую область. Аварийно-спасательная служба эвакуировала группу туристов с острова на Вуоксе из-за опасных погодных условий и доставила их в город Приозерск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы исторического наводнения. Синоптики спрогнозировали аномально высокое наводнение для июля.