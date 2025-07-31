Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.24 комментария
Путин подписал закон об освобождении мигрантов по квоте от тестирования
Мигрантов по квоте правительства освободили от обязательных языковых тестов
Президент России утвердил изменения, согласно которым иностранные работники по квоте правительства не обязаны сдавать тесты по русскому языку.
Мигранты, трудоустроенные в России по квоте правительства, освобождены от обязательного тестирования на знание отечественной истории, основ законодательства и русского языка, передает ТАСС. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Ранее все иностранные граждане, независимо от наличия квоты, были обязаны сдавать экзамены для получения разрешения на работу. Теперь эта норма отменена для соискателей, работающих по квоте правительства РФ.
Нововведение закреплено в законе «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Крыма ограничили трудоустройство мигрантов, разрешив им работать только в строительстве и туризме.
Кабмин согласился добавить новые причины для увольнения иностранных работников при введении региональных квот и запретов. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на привлечение мигрантов в качестве водителей такси в городе.