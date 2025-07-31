Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.12 комментариев
В Крыму мигрантам разрешили работать только в двух сферах
В Крыму запретили мигрантам работать вне строительства и туризма
Власти Крыма ограничили возможности трудоустройства мигрантов, разрешив им работать только в строительстве и туризме после введения новых ограничений.
Согласно информации, передает РИА «Новости», глава Крыма Сергей Аксенов объявил о расширении списка сфер, в которых запрещено трудоустройство мигрантов. Теперь им разрешено работать исключительно в строительстве и туризме. Аксенов отметил, что еще 48 видов деятельности, ранее доступных для мигрантов, попали под запрет.
В своем заявлении Аксенов подчеркнул: «Моя позиция остается неизменной – миграционную политику необходимо ужесточить». Он также сообщил, что подобные меры принимаются для повышения эффективности миграционного контроля. Ограничения вводятся с целью сокращения числа трудовых мигрантов в других сферах экономики полуострова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге запретили мигрантам работать в такси. В Госдуме предложили ввести в приложениях такси возможность отказа от водителей-мигрантов. Депутат также предложил запретить мигрантам привозить детей в Россию.