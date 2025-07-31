СМИ: СКР возбудил дело о взятке против гендиректора МХАТ Владимира Кехмана

Tекст: Евгения Караваева

Уголовное дело по обвинению в получении взятки в особо крупном размере против гендиректора МХАТ Владимира Кехмана возбуждено 28 июля, передает Фонтанка.ру. Зеркальное дело о даче взятки возбуждено против гендиректора компании «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова. Оба дела связаны с расследованием растраты в отношении руководителя МХАТ.

По версии следствия, эпизод произошел в 2022 году: Каргинов по договоренности с Кехманом приобрел за 27 млн рублей автомобиль «Мерседес» V-класса и оформил его на фирму. СК считает, что машиной все это время пользовался Кехман в рамках неформальных взаиморасчетов за строительные контракты Минкульта. Кехман находится в статусе банкрота с 2015 года, его долги составляют 18 млрд рублей.

29 июля Кехман и Каргинов были допрошены, им предъявили обвинения, однако обоих отпустили из СК без мер пресечения, что необычно для подобных дел. Арест наложен на автомобили Mercedes и Range Rover, а также на коттедж семьи Кехмана.

Компания Каргинова занимается реставрацией исторических объектов и офисов минкультуры, а также задействована в организации Культурного форума, который пройдет в сентябре.

Ранее Кехмана доставили в Следственный комитет на допрос по уголовному делу, ему предъявлено обвинение в растрате.