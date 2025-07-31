На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.30 комментариев
Один человек погиб в Японии из-за последствий землетрясения на Камчатке
Один человек погиб, семеро получили травмы в Японии из-за последствий землетрясения на Камчатке и вызванного им цунами, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.
По данным спасателей, человек погиб в результате ДТП, пытаясь эвакуироваться из прибрежной зоны в префектуре Кумамото – он не справился с управлением на дороге в горах, передает ТАСС. Семеро пострадавших получили ранения в ходе эвакуации.
«Мы призываем людей следовать указаниям национального метеорологического управления», — подчеркнул Хаяси.
В Японии сохраняется предупреждение о цунами практически для всего тихоокеанского побережья страны.
Ранее на Камчатке зафиксировали серию афтершоков после землетрясений.
Ощущаемость землетрясения на Камчатке достигла 7 баллов.
На Камчатке предупредили о возможном цунами.